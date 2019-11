Señalamientos de AMLO contra CNDH ofenden y debilitan defensa de derechos humanos: González Pérez

El presidente saliente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, desestimó las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, acerca de que los titulares de ese organismo habían sido 'floreros'.

"Me ofenden los adjetivos que no se corresponden con la realidad. Son injustos porque es demeritar más allá de una persona, demeritar el trabajo de un equipo profesional de las y los trabajadores de la Comisión pero, además, eso debilita a la institución y debilita la defensa de las víctimas. Los hechos reales muestran que ejercimos autonomía e independencia", aseguró este viernes en entrevista para Grupo Fórmula.

El ombudsperson refirió que las palabras del mandatario no son las adecuadas para un organismo como la CNDH.

"Estas expresiones del presidente, de la máxima magistratura legislativa, no son términos ni adjetivos que debe utilizar en relación con las instituciones; están desapegados de la realidad y, la verdad, los hechos en mi gestión, lo demuestran. ¿Que no se alzó la voz? Con todo el respeto, no le han acercado la información. Ese respeto se honra de mi parte diciéndole que está equivocado", expuso.

González Pérez consideró que tener opiniones diferentes no debería ser motivo para señalamientos.

"Lo grave es que el disenso sea motivo de estigmatización. Es grave que no elevemos el debate en confrontación de ideas, no de adjetivos. Yo le propuse a este Gobierno: hagamos de esta Cuarta Transformación algo diferentes a las otras tres anteriores, que fueron centro de violencia, de desunión. No se trata de buenos y malos, héroes o traidores. Se trata de mexicanos y mexicanas", señaló.

El miércoles, el mandatario indicó en su conferencia de prensa matutina que el Partido Acción Nacional (PAN), que se opuso a la toma de protesta de la nueva ombudsperson de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, deseaban mantener a la organización que “siguiera convertida en un florero, que estuviese nada más de adorno para simular, con la hipocresía que les caracteriza”.

“Que no les gusta a los del PAN. Volvemos a lo mismo, ellos quisieran que continuaran los que han estado en la Comisión de Derechos Humanos, que se ha dedicado a solapar violaciones de derechos; entonces, es también entendible la actitud que tienen”, aseguró.

Rosario Piedra y renuncias de consejeros del Consejo Consultivo

Acerca de su relación con su sucesora en el cargo, Rosario Piedra, González Pérez explicó que sostuvieron una reunión durante esta semana y que tiene la disposición de asesorarla en caso de que lo requiera.

"En cuanto tomó protesta, la busqué y tuvimos un encuentro para planear la entrega con ella directamente. Fue antier por la tarde, en las oficinas de la CNDH. Hubo apertura de las dos partes, se mostró la disposición. Le deseo éxito a la señora, porque si tiene éxito, las víctimas podrán ver resarcidos sus derechos humanos. En cualquier momento que ella quiera, le podré comentar. Estaré a su disposición", afirmó.

Sobre la renuncia de cinco de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión, el todavía titular de la organización comentó que fue una decisión individual.

"Tomaron decisiones individuales (...)Tuve un Consejo participativo, crítico, en momentos fuertes, estuvo arropando al presidente (de la CNDH) (...) Son profesionales, comprometidos con los derechos humano y, no solo acompañaban al titular; llevaban asuntos de política púbica y siempre respeté la crítica. Con las renuncias, la Comisión puede tener un vacío ahí; ojalá se supla lo antes posible", puntualizó.

El jueves, Mariclaire Acosta Urquidi, María Ampudia González, Angélica Cuellar y María Olga Noriega Sáenz presentaron su renuncia como consejeras de la CNDH, y criticaron el proceso de elección Piedra Ibarra que, a su juicio, estuvo “plagado de irregularidades y falta de apego a la legalidad”.

“Es muy notoria la cuestionada elección de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Mtra. Rosario Ibarra De Piedra (sic), le resta legitimidad a una institución”, expusieron en el texto enviado a Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva del Senado. Posteriormente, se dio a conocer la salida de Alberto Athié del Consejo.

Sobre el final de su gestión, la cual concluye este día, González Pérez consideró que hizo su máximo esfuerzo.

"Me siento tranquilo de haber hecho mi máximo esfuerzo. Es un equipo profesional que sustentó lo que dijimos. Nos pronunciamos fuerte contra los gobiernos. No nos mantuvimos por las ideologías, pero me siento tranquilo, un poco insatisfecho de no haber alcanzado más por el estadio crítico que existe en materia de derechos humanos", finalizó.

Con información de Notimex