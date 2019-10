Senadores exigen disculpa de Barbosa por declaraciones sobre elección de 2018

Las bancadas de Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y PT en el Senado condenaron este jueves las declaraciones del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, sobre los comicios de 2018.

El miércoles, el gobernador declaró: “Yo gané (la elección del 1 de julio de 2018), (pero) me la robaron, pero los castigó Dios”, en referencia al fallecimiento de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el exgobernador y senador, Rafael Moreno Valle, tras desplomarse el helicóptero en el que viajaban de Puebla a la Ciudad de México.

La bancada del PAN, que encabeza Mauricio Kuri, inscribió en la Gaceta Parlamentaria un punto de acuerdo para condenar las declaraciones del gobernador poblano y, sobre todo, exigirle una disculpa.

La senadora panista Nadia Navarro -quien inscribió el punto de acuerdo- propuso, además, exhortar a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para que informen sobre la investigación del incidente en el que fallecieron la exgobernadora y el exsenador.

La presidenta de la mesa directiva, Mónica Fernández Balboa, anunció que el Senado fijará una postura en relación a los dichos de Barbosa.

“No hay que meterse con los muertos, ya hay bastante daño, bastante dolor en su familia, con los suyos, con sus seres queridos, hasta con sus simpatizantes, ¿para qué remover cenizas que pueden causar más polarización y confrontación", puntualizó.

“Yo no estoy de acuerdo. Yo respeto la memoria de quienes ya se fueron. Y, con el creador, el arquitecto del gran universo, trato de no meterme en conflictos”, declaró el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal.

Para la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, “no son declaraciones que deba hacer ningún funcionario público ni ninguna persona. Yo creo que son declaraciones no solo desafortunadas, sino de muy mal gusto”.

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, exigió a Barbosa “guardar su lengua”, porque “tiene incontinencia verbal”.

“Lo que debería hacer el gobernador es aclarar las causas del accidente. Es muy desafortunado, primero que no esclarezcan los hechos y segundo que hable de una persona que no se puede defender. Uno no les desea mal a nadie y me parece que el señor gobernador no es una buena persona", indicó.

El morenista Martí Batres consideró: “Creo que hay que ser sensibles cuando uno se refiere a determinados acontecimientos. Nunca hay que perder la sensibilidad humana y en el ejercicio público con mayor razón.”