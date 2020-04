Senadores exigen al gobierno federal una moratoria fiscal

Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, los integrantes de la bancada del PAN en el Senado, que coordina Mauricio Kuri, exigieron a la Secretaría de Hacienda, que encabeza Arturo Herrera, establecer una moratoria fiscal para que las empresas puedan mantener los empleos y pagar a sus trabajadores.

“Lo que le estamos pidiendo es que (el gobierno de Andrés Manuel López Obrador) tenga más sensibilidad para apoyar a las empresas y a los trabajadores, para que no se pierdan empleos”, aseveró el senador Gustavo Madero.

Los legisladores del blanquiazul solicitaron, además, extender el plazo para presentar la declaración anual de impuestos, ante la angustiosa situación que viven las empresas por la crisis económica que se avecina.

“Dice Andrés Manuel: no dejen de pagar impuestos, no despidan gente, pero no van a tener ingresos durante cuando menos un mes, o a la mejor más. Van a tener cero. No hay de dónde. Va a haber muchos gastos fijos y variables, que tienen que hacer las empresas y no les va a alcanzar.

Sector turismo

El senador del PRD, Antonio García Conejo, por otra parte, exhortó al Ejecutivo federal a poner en marcha incentivos fiscales para los prestadores de servicios turísticos que serán afectados ante la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con el legislador michoacano, se deben prever y atender oportunamente los distintos escenarios a los que se enfrentará México para aminorar las consecuencias negativas en la salud y la economía de los ciudadanos.

Refirió que el turismo es uno de los principales factores que se verán seriamente afectados, en el cual las micro, pequeñas y medianas empresas serán las que sufran el principal impacto.

De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, el flujo de turistas internacionales de este año podría disminuir entre 1 y 3 por ciento, en comparación con el crecimiento que se esperaba de entre 3 y 4 por ciento.

Esto podría traducirse en una pérdida de entre 30 y 50 mil billones de dólares a nivel mundial.

“El sector está plenamente comprometido con el bienestar de las personas, pero también requerirá un apoyo eficaz por parte de las autoridades para aminorar los efectos negativos y ocupar también un lugar prominente en el momento de impulsar una vez más la recuperación futura.

“La cadena de valor del turismo afecta a cada sector de la sociedad. De ahí que el turismo esté en una posición privilegiada para promover la solidaridad, la colaboración y medidas transfronterizas concretas”, dijo.

Por elló, solicitó al gobierno Federal y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público poner en marcha medidas y apoyos fiscales que contribuyan económicamente a aminorar el efecto negativo en los prestadores de servicios turísticos.