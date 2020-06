Senadores discuten en mesa de trabajo ley de Normas

Representantes de organismos empresariales se reunieron con integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado para discutir las diversas observaciones del proyecto de Ley de la Infraestructura de la Calidad, relacionado a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s), mismo que tendrá un impacto en la industria, comercio, servicios y productos que se comercializan en México.

En una reunión de manera virtual, Nathan Poplawsky, representante de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (Canaco-CDMX), señaló que la iniciativa extiende beneficios a países extranjeros sin recibir nada a cambio y sin un tratado que así lo establezca, es decir, va más allá del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Por su parte, Francisco Reed, representante de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), insistió en que la actual Ley Federal sobre Metrología y Normalización no se opone al T-MEC y la propuesta de nueva ley es muy compleja, además, destacó que en los Artículos 64 y 67 no se observa la reciprocidad y no se limita a los países firmantes de un tratado comercial, asimismo, no se define la equivalencia de normas y estándares.

En ese sentido, María Eugenia Bracho, representante de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), mencionó que la ley incide en el nivel y confianza del país para poder entrar a otros mercados y propuso agregar la referencia a los tratados comerciales de los que México sea parte, además de modificar el proyecto para delimitar la certificación a los países con los que se tenga relación comercial.

En contraste, el director general de Normas de la Secretaría de Economía, Alfonso Guati, precisó que lo que se presenta en el proyecto es un modelo que hace eficiente un sistema, discrepó en que la ley deba contemplar todo lo expresado por los expertos, asimismo, no se pueden incorporar todos los comentarios ya que podría acarrear inconvenientes. Sin embargo, mostró apertura a la recepción de opiniones al aceptar que el proyecto es perfectible.

Asimismo, el senador José Narro comentó que tiene diversas reservas en torno a los Artículos y la elaboración del reglamento de la nueva Ley, además de la especificación de la competencia de la Secretaría de Economía y de otros organismos.

También estuvieron presentes Juan Antonio Dorantes, representante del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Enrique Octavio García, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) y Francisco Javier Trujillo, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SenasicA), las senadoras Martha Márquez, Imelda Castro y Nubia Mayorga.