Senadores del PAN piden cerrar frontera con Estados Unidos

Senadores de la bancada del PAN en el Senado pidieron al gobierno federal cerrar al flujo de personas en la frontera con Estados Unidos, tanto por tierra, como por aire, sin embargo, no al comercio.

Los legisladores por Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, Verónica Martínez García, Ismael García Cabeza de Vaca y Víctor Fuentes Solís, respectivamente, consideraron que es necesario evitar contagios por COVID-19.

“En estos momentos de la pandemia del COVID-19 debemos estar conscientes que para Semana Santa muy posiblemente estaremos entrando a la fase 3, según lo ha dado a conocer la Secretaría de Salud, por lo que hacemos un llamado al gobierno federal a considerar acciones y campañas haciéndole un exhorto a nuestros hermanos paisanos para reconsiderar su visita a México por cuestiones de salud y seguridad”, consideró la senadora Martínez García.

El senador Ismael García Cabeza de Vaca puso énfasis en que Estados Unidos se ha convertido en el país con más casos de contagio en el mundo.

“Nuestro vecino del norte ya rebasó los 100 mil casos y ellos ya cerraron parcialmente la frontera al restringir los cruces terrestres no esenciales procedentes de México, no entendemos por qué nuestro gobierno no hace lo mismo”, acotó.

El senador Fuentes Solís subrayó que es importante que nuestros paisanos y connacionales no crucen la frontera en Semana Santa”, expresó.

A contrapelo, la bancada de Morena en la Cámara alta, que coordina Ricardo Monreal, se manifestó en contra de cerrar las fronteras con políticas arancelarias unilaterales.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado se pronunció porque los países no usen el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y pidió cerrar el paso a la especulación financiera.

El senador Ricardo Monreal respaldó la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el G-20, quien propuso que la Organización de las Naciones Unidas controle lo relativo al comercio de medicamentos y equipos en virtud de la escasez y el fenómeno del acaparamiento, ante la pandemia del COVID-19 en el mundo.

“En Morena haremos lo conducente para que las propuestas sigan su rumbo en las instancias internacionales”, dijo.