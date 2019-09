Senadores del PAN buscan desaparecer los poderes en Veracruz o la destitución del gobernador

XALAPA, Ver.- Los senadores del PAN buscarán desaparecer los poderes en Veracruz o la destitución del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, dijo este martes el legislador Julen Rementeria.

Con el hashtag #OperaciónVeracruz y #FueraCuitlahuac, senadores del PAN anunciaron a través de redes sociales que buscarán realizar acciones para destituir al Gobernador y a diputados.

Por otra parte, García Jiménez, señaló que los senadores están en su derecho al buscar un juicio político en su contra.

Entre risas, mencionó que no tiene temor por un proceso de ese tipo y que los Senadores panistas son libres en su actuar.

"Que lo intenten. Son libres. No tengo problema. Yo no soy Yunes ni Duarte. No tengo cola que me pisen. Ellos sí".

Julen Rementeria aseguró que está acción no tiene ningún tinte político y tampoco está relacionado con el fiscal Jorge Winckler Ortiz. Sin embargo, refirió que Veracruz es el primer lugar en feminicidios, de los primeros en el índice de secuestros. Además de que hay un crecimiento económico negativo, ataques a los órganos autónomos y una fuerte crisis constitucional.

A partir de hoy, los senadores del PAN vamos por la desaparición de poderes en Veracruz o la destitución del gobernador @CuitlahuacGJ.



Antes de que él o su grupo de legisladores locales amanezcan con ganas de destituir alcaldes, diputados y todo aquel que ose contradecirlos. — Julen Rementeria (@julenrementeria) 17 de septiembre de 2019

Además, Rementeria del Puerto se dijo consciente de que su partido no cuenta con los votos necesarios para aprobar este tipo de medidas, por lo que buscarán a las diversas fuerzas políticas para que se sumen a esta acción.

"Aquí es donde vamos a ver si el cambio que promovió Morena es real o solo es un cambio más que tiene que ver con otra cosa y no es proteger los intereses de los veracruzanos y mexicanos".