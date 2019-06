Senadores de oposición piden conocer 'acuerdo secreto' con EU antes de aprobar T-MEC

En la Cámara alta, las fracciones de oposición del PAN y el PRI exigieron al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador informar oficialmente al Senado el acuerdo secreto alcanzado con Washington la semana pasada, antes de aprobar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En medio de la crisis en la relación bilateral con el Gobierno de Estados Unidos, las comisiones unidas de Relaciones Exteriores, Puntos Constitucionales, así como Economía y Relaciones Exteriores, América del Norte en el Senado iniciaron ayer el proceso de aprobación del T-MEC, el cual se prevé sea aprobado en comisiones este miércoles y en el Pleno la semana próxima.

En ese marco, tanto el presidente de la Comisión de Economía, el panista Gustavo Madero, como la priista Beatriz Paredes, solicitaron a la Cancillería dar a conocer de manera formal al Senado sobre los acuerdos con Washington, antes de aprobar el T-MEC.

“Es necesario conocer a fondo antes este documento antes de proceder a la aprobación del T-MEC para conocer sus implicaciones, sus compromisos y su vinculación con los acuerdos establecidos en el T-MEC. Eso es lo que no tenemos todavía posibilidad de terminar hasta que no conozcamos formalmente, u oficialmente, de parte del Gobierno”, afirmó Madero.

De acuerdo con el legislador panista, debe exigirle “al Gobierno federal que le dé un trato al Senado de un interlocutor de un actor que debe de participar de primer orden conociendo formalmente y legalmente los acuerdos y no a través de los medos de comunicación enterarse”.

“Eso es algo que tiene molestos a muchos senadores de los grupos parlamentarios. Hay plena disposición de aprobar el T-MEC, pero lo que se necesita es que los compromisos que hayan hecho nos informen a nosotros de manera formal en una comparecencia bajo protesta de decir verdad y no mediante declaraciones mediáticas”, agregó.

La senadora Paredes, por su parte, hizo llegar a la cancillería, mediante el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, un documento en el que el grupo parlamentario del PRI solicita conocer el acuerdo alcanzado el viernes de la semana pasada con la Casa Blanca.

“Es bien difícil hablar del T-MEC si no sabemos qué pasó. Es bien difícil. Todos de alguna manera no saben qué pasó y no es que seamos muy curiosos, y que no tengamos acceso a las columnas, es que somos senadores y qué creen: la Constitución dice que la política exterior tiene que ser analizada y evaluada por el Senado”, soltó.

En la reunión de comisiones unidas, comparecieron el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Mario Chacón Carrillo, y la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, quienes fueron cuestionados sobre los acuerdos “secretos” con Washington.

“La subsecretaría de América del Norte no cuenta con mayores elementos para poder aclarar estos temas de las negociaciones (con el gobierno de Donald Trump)”, afirmó Chacón Carrillo, quien, a su vez, reveló que el canciller Marcelo Ebrard Casaubón comparecerá el viernes próximo ante el Senado de la República y expondrá el alcance de dichos acuerdos.