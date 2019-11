Senadores de Morena y PAN 'chocan' por elección de Rosario Piedra como titular de la CNDH

Legisladores de Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado protagonizaron un 'choque' derivado de la polémica elección de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La reunión de comisiones unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Justicia fue el escenario en el que, en un primer enfrentamiento, la panista Kenia López Rabadán aseguró a los morenistas que no se dejará “intimidar” ante las amenazas de removerla la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos.

Por ello, solicitó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) resolverlo “ya” mediante una votación para que todo el país sepa que Morena quitará a la oposición la presidencia de una comisión: “Ni en los peores tiempos de lo que ustedes criticaron se ha hecho”.

Mientras se intentaba definir el formato bajo el cual comparecerán las candidatas a ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la morenista Citlalli Hernández dijo a la panista que en un país donde hay tantas víctimas no vale victimizarse porque el PAN está en una estrategia de golpeteo brutal, en la que 'miente' e incluso 'deslegitima' los propios procesos de los que forma parte.

“Con todo respeto, Citlalli, tú y los compañeros de estas comisiones, recibimos una carta firmada bajo protesta de decir verdad de la señora Piedra que decía que no formaba parte de la dirigencia de Morena. Nos mintió. No sólo le mintió al PAN, a la comisión, le mintió al Senado”, esgrimió López Rabadán, quien deseó que las candidatas a la CEAV no mientan.

La morenista Lucía Trasviña respondió: “ahora resulta que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de este Senado es la jueza de la inquisición”, “tal parece que su propio interés es cuidar y proteger los bienes de esos criminales como su jefe (Felipe) Calderón y como el Vicente Fox”.

La senadora de Morena, Antares Vázquez, arguyó que nadie se refirió, durante la reunión, al tema de quitarle la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y acusó a López rabadán de querer “sacar raja política”.

Mientras hablaba Martha Lucía Micher arribaron los panistas Mauricio Kuri y Damián Zepeda para respaldar a su compañera de bancada López Rabadán: “ya llegaron los refuerzos”, dijo Micher.

“No estamos dejando en la presidencia de la CNDH a una mentirosa, estamos dejando a una defensora y a una víctima por no haber sido resuelto el caso de su hermano el señor Piedra”, defendió la legisladora guanajuatense.