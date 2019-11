Senado repetirá elección de titular para la CNDH luego de reclamos: Monreal

El Senado repondrá la votación de la elección para el nuevo ombudsperson de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), informó este martes el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila.

"Una nueva elección. Porque no queremos que haya dudas y Morena, como grupo parlamentario, no puede estar sometido a la duda o a la desconfianza. Es una nueva elección. Es decir, la tercera elección que tenía previsto el acuerdo parlamentario, esa es la que se vuelve a hacer. Sobre la misma terna, son los mismos que participarían", detalló Monreal ante medios.

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN), que lidera Mauricio Kuri, ha acusado que en el proceso de elección de Rosario Piedra Ibarra se depositaron 116 votos a la urna, pero sólo se contabilizaron 114, por lo que no se logró la mayoría calificada.

La terna será la misma, compuesta por Rosario Piedra, Arturo Peimbert Calvo y Jesús Orozco.

Monreal afirmó que fue él mismo quien propuso tanto al grupo parlamentario de Morena, el cual coordina, como a coordinadores de otros partidos reponer el proceso.

Por otro lado, la coordinadora de la bancada del PT, Geovanna Bañuelos, expresó que, derivado de la reciente polémica, su grupo parlamentario se pronunciaba a favor de reponer el proceso de elección del titular de la CNDH para garantizar legitimidad y transparencia.

Rosario Piedra Ibarra fue elegida para el cargo el pasado 7 de noviembre, con 76 votos a favor. Estaba previsto que tomara posesión del cargo este martes ante los senadores.

"(Reponer el proceso) no es aceptar (que hubo un error), ni siquiera discutimos eso. Lo que estamos discutiendo es que es conveniente no dejar dudas, que no haya desconfianza, no lo merece ni el Senado ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos", apuntó Monreal.

El coordinador de la Jucopo dijo que esta votación se haría este mismo martes.

Afirmó que buscaba demostrar a los ciudadanos que en Morena no se cometió fraude. "Me parece que es por perversidad política esa campaña que se ha desatado".

#TomaNota | El presidente de la Junta de Coordinación Política del @senadomexicano, @RicardoMonrealA informó que se prevé realizar una nueva votación sobre la misma terna a presidir la @CNDH pic.twitter.com/RKc3cGqjle — Noticias Congreso (@NoticiaCongreso) 12 de noviembre de 2019

Más temprano este martes, senadores del PAN se manifestaban fuera de la Cámara alta para reclamar el supuesto fraude de Morena en la votación para elegir al nuevo titular.

Luego del anuncio, los panistas afirmaron que lograron que se repusiera el procedimiento.

En tanto, los padres de los niños con cáncer afectados por la eliminación del Seguro Popular mantiene cerrado en estos momentos las instalaciones del Senado.