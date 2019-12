Senado recibe formalmente protocolo de enmiendas del T-MEC; se prevé sea ratificado este jueves

El Senado recibió formalmente este miércoles el protocolo de enmiendas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual se prevé sea ratificado por el pleno mañana jueves.

La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, lo remitió a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, América del Norte; Puntos Constitucionales; Economía; y Trabajo y Previsión Social para su dictaminación, con la opinión de la Comisión de Hacienda.

Para ello, el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade Kuri, compareció ante los integrantes de estas comisiones para explicar el documento.

El jefe de la negociación de México del T-MEC afirmó a los legisladores que el establecimiento de paneles para atender modalidades de libertad sindical no representa una pérdida de soberanía.

“Yo no acepto que un panel que se construye con una lista de panelistas que presenta México desde el principio, una que presenta Estados Unidos y una que presenta Canadá, y juntos escogen al presidente. Todas estas restricciones no es perder soberanía, eso es manejar juntos el asunto para que no sea una intervención del otro país”, aseveró.