Senado rechaza otra vez ternas de comisionados para la CRE; AMLO elegirá directamente

El Pleno del Senado de la República rechazó nuevamente este miércoles las ternas para comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En votación por cédula, ninguno de los candidatos alcanzó el número de votos suficiente para ser elegidos en el cargo.

Esta es la segunda ocasión en que las cuatros ternas, propuestas por Andrés Manuel López Obrador, son rechazadas. De este modo, el presidente de la República deberá designar directamente a los comisionados para llenar las sillas pendientes en el regulador.

El martes, la Comisión de Energía del Senado, con mayoría de Morena, aprobó la elegibilidad de los 12 candidatos pese a las protestas de la oposición.

Más temprano este miércoles, el mandatario 'retó' a los senadores de oposición que criticaron sus ternas al pedirles que las rechazaran si ellos consideraban que no reúnen las características para el puesto.

El pasado 21 de marzo, el Senado rechazó los perfiles de los candidatos, por lo que López Obrador envió cuatro 'nuevas' ternas, conformadas por los mismos candidatos más un nombre nuevo.

Las opciones eran las siguientes:

1. Para reemplazar al comisionado Jesús Serrado Landeros, la terna la integran: Jorge Amaya Mendívil, Luis Linares Zapata y Paola Elizabeth López Chávez.

2. En el caso de la vacante de Marcelino Madrigal Martínez se encuentran: José Alberto Celestinos Isaacs, Mario José Silverio García Yépez y Fernando Juárez Martínez .

3. Para la vacante de Neus Peniche Sala los propuestos son: Norma Leticia Campos Aragón, Ángel Carrizales López y Alfonso López Alvarado.

4. La terna para Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez la integran: Guadalupe Escalante Benítez, Edmundo Sánchez Aguilar e Ignacio Vázquez Memije.

Senadores 'pelean' por las ternas

En el arranque de la sesión, el senador del PAN, Damián Zepeda, solicitó al presidente de la mesa directiva, Martí Batres, incluir en el orden del día la solicitud de presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el juicio de controversia constitucional en contra del Ejecutivo por la propuesta de ternas "recicladas" enviadas para integrar la CRE.

Ante la petición del PAN, Batres informó que, antes de que se iniciara la sesión, la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por el morenista Ricardo Monreal, entregó la solicitud de incluir en el orden del día realizar la votación de las ternas.

Tras un intenso debate, el presidente del Senado sometió a votación del pleno ambas propuestas:

En el primer caso, la mayoría del pleno aprobó incluir en el orden del día votar las ternas de la CRE a solicitud de la Jucopo y rechazó incluir el tema de la controversia constitucional contra las ternas ante la Corte.

Los senadores Dante Delgado (MC) y Kenia López (PAN) cuestionaron la firma de la coordinadora del PES, Sasil de León, en la solicitud de la Jucopo, no sólo porque estaba ausente en la sesión del día, sino porque era “falsa”.

La oposición acusó que el proceder de la bancada mayoritaria de Morena fue una “chicanada” y acusó “desaseo parlamentario”.

“Morena prometió no mentir, no robar y no traicionar. Y esto es una mentira y configura un delito”, dijo la panista.

Más tarde, Sasil de León llegó al Pleno y aseguró que la firma era auténtica, por lo que pidió detener la campaña de difamación en redes sociales y exigió que comprobaran que ella no había firmado.

Con información de Eduardo Ortega.