Senado prevé dos periodos extraordinarios para reformas laboral y educativa

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República alista dos períodos extraordinarios de sesiones en julio y agosto para analizar y aprobar un paquete de reformas, entre las que destacan la laboral y la educativa, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila.

“Tenemos materias importantes todavía por definir; revocación de mandato, consulta popular, reforma laboral y educativa, y la ley de confianza ciudadana que yo presenté como iniciativa y espero que pueda ser aprobada”, explicó.

En rueda de prensa, detalló que los periodos de sesiones extraordinarios se realizarán en julio y a mediados de agosto.

Adelantó que la reforma en materia de revocación del mandato tendrá que esperar para su análisis y aprobación, por lo que se podría presentar en alguno de estos dos periodos extraordinarios de sesiones.

“En el caso de la revocación de mandato si en este momento yo la enviara a votación aseguraría que no obtengo mayoría calificada, yo lo veo, porque lo sé, porque tengo comunicación permanente con los grupos parlamentarios, en este momento no la enviaría, porque no se va a aprobar”, opinó.

En otro tema, el también coordinador de Morena dio por concluida la polémica sobre el caso de la coordinadora del Partido Encuentro Social (PES) en el Senado, Sasil De León Villard, respecto a la autenticidad de su firma en el proceso de votación de los candidatos a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

“Es un tema para nosotros cerrado, es un asunto menor frente a las dificultades que el país tiene y digo menor sin descalificar ninguna expresión, pero en materia civil, incluso hay jurisprudencia cuando, se discute y se debate este tema, basta con que la autora de la firma reconoce como auténtica su firma para que se termine el conflicto”, argumentó.