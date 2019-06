Pese a salida de integrantes, Senado decide 'mantener viva' la bancada del PRD

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, que preside Ricardo Monreal, pactó este miércoles mantener viva la fracción parlamentaria del PRD, pese a que se quedó con solo cuatro integrantes tras la salida de la senadora Leonor Noyola, quien se integró a la fracción del Partido Verde.

Pese a que la ley establece que si un grupo parlamentario deja de tener el mínimo de cinco integrantes se consideran disueltos, el líder de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal, informó que la Jucopo acordó que respetar el “momento fundacional” de la bancada del PRD, por lo que seguirá contando tanto con sus derechos, como con sus prerrogativas como bancada.

“No se vería bien ensañarse con el PRD y que se disolviera o se eliminara cuando creo que es el momento el más difícil en su historia desde su creación como partido y como grupo político. No vamos a actuar en contra de este partido y de su grupo parlamentario en el Senado. Hemos decidido respetarlo y respetar su fracción, con sus prerrogativas y sus derechos que como fracción tienen”, dijo.

No obstante, refirió que el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera, está en el proceso de la búsqueda de un senador o una senadora de otras fracciones para integrarlo para que su bancada cumpla con el requisito de contar con cinco senadores.

“En el seno de la junta yo he platicado de manera individual, bilateral, con cada uno de los coordinadores y hay esa intención. Bastaría con que la mayoría no estuviera de acuerdo, bastaría con que Morena dijera disuélvase en razón de que no tiene cinco y eso sería suficiente para que se le eliminara como grupo parlamentario", señaló Monreal.

“Pero no queremos hacerlo, creo que es un momento clave para la vida de la república en la que requerimos de unidad, de cohesión, no de persecución, no de confrontación, con ningún grupo parlamentario”, aseveró.

Monreal Ávila puso como ejemplo además el caso del Partido Encuentro Social, el cual aunque ya no existe como un partido político se le ha respetado como grupo parlamentario.

En tanto, la senadora Leonor Noyola informó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se integrará al grupo parlamentario del Partido Verde, que coordina Raúl Bolaños Cacho.

En el oficio dirigido al presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, Martí Batres Guadarrama, la senadora Noyola confirmó su salida de la bancada del PRD en la Cámara alta.

“Por este conducto y con fundamento en lo establecido en los artículos 8 numeral I fracción IV y 25 del Reglamento del Senado de la República, hago de su conocimiento que es mi voluntad formar parte del grupo parlamentario del PVEM a partir de esta fecha”, dio a conocer.

De acuerdo con el artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso General, un grupo parlamentario estará constituido por un mínimo de cinco senadores. Y el artículo 28 del Reglamento del Senado establece que los grupos parlamentarios que por cualquier causa dejan de tener el mínimo de integrantes que establece la ley se consideran disueltos para todos los efectos legales y reglamentarios.