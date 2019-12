Senado elige a Mara Gómez Pérez como nueva titular de la CEAV

Con 74 votos, el pleno del Senado eligió este martes a Mara Gómez Pérez como nueva titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

En tanto, Melba Adriana Olvera Rodríguez obtuvo 20 votos a favor y María de los Ángeles Haces Velasco obtuvo sólo 15 sufragios.

Mara Gómez es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho y doctora en derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es especialista en Justicia y Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

El senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, destacó que nuestro país enfrenta una crisis humanitaria de grandes dimensiones, ya que han sido encontradas tres mil fosas clandestinas, se han contabilizado 35 mil cuerpos sin identificar, existen 40 mil personas desaparecidas y un número indeterminado de zonas de exterminio donde se han descuartizado y quemado personas, por lo que la elección de la titular de la CEAV es muy importante.

“Mi voto es en contra porque considero que la doctora Mara Gómez incumple los requisitos de ley. Tiene todos mis respetos como profesional en otros ámbitos, pero no podemos responder a la crisis de las víctimas en este país no atendiendo lo que la ley pide. No nos equivoquemos. Demos a las víctimas la debida respuesta y atención de pulcritud. No hemos salido de un escándalo, los invito a que no entremos a otro”, dijo.

La presidenta de la mesa directiva del Senado, Mónica Fernández Balboa, tomó protesta a la nueva titular de la CEAV, comisión que forma parte de la Secretaría de Gobernación.