Senado 'dará las facilidades' para que sus trabajadoras no asistan el 9 de marzo

El Senado “dará las facilidades” para aquellas mujeres que decidan no asistir a laborar el lunes 9 de marzo de 2020.

El pleno de la Cámara alta aprobó este martes un acuerdo de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva relativo al movimiento feminista que invita a las mujeres a parar sus labores cotidianas el 9 de marzo.

De acuerdo con el documento, el Senado “otorgará” su apoyo y se solidariza con la legítima lucha social de las mujeres para reivindicar su lugar y relevancia en el desarrollo económico, social, jurídico y político de México.

“Se darán las facilidades que se requieran para que aquellas mujeres que así lo deseen y decidan no asistir a laborar a esta institución el lunes 9 de marzo de 2020, en apoyo a dichas acciones sociales, no se vean afectadas en su remuneración económica”, se establece.

Además, el acuerdo establece que ese mismo día el edificio de la nueva sede de la Cámara de Senadores se iluminará con el color representativo del movimiento: “¡El nueve, ninguna se mueve!”.

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, aseveró que el tema de la erradicación de la violencia de género no tiene color, género o ideología.

Además, propuso que la sesión del próximo 10 de marzo se dedique a legislar y tomar decisiones en favor de los derechos de niñas y mujeres desde todas las perspectivas.

En el debate, la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Delgado, dejó en claro que el 9 de marzo es para hacer que las mujeres se hagan invisibles.

“La idea es que trabajen en su oficina los hombres y que vean lo que es la ausencia de las mujeres, incluso de los eventos, todos lo que se tenga organizado que se haga y vamos que no se interrumpan y los hombres se verán solos haciendo lo que todos los días compartimos los hombres y las mujeres, porque no se nota y no se reconoce el valor del trabajo de las mujeres”, señaló.

El senador sin partido Emilio Álvarez Icaza Longoria señaló que el feminismo es el movimiento social, cultural y político más importante de las últimas décadas.

"No es una acción en contra de este gobierno, sino de una sociedad patriarcal y machista que tenemos que cambiar", agregó.