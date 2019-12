'Agoniza' la condonación de impuestos a grandes contribuyentes

El Pleno del Senado dio luz verde a la minuta de reforma constitucional que prohíbe la condonación de impuestos en los términos en que se le regresó la Cámara de Diputados.

La reforma, que fue enviada a los congresos locales para su aprobación, logró la mayoría calificada al obtener 76 votos a favor, cero en contra y 18 abstenciones.

El dictamen modifica el primer párrafo del artículo 28 constitucional por la que se prohíbe la condonación de impuestos a grandes empresas, y plantea que quedan prohibidos los monopolios, prácticas monopólicas, estancos y las exenciones de impuestos bajo los términos que fijan las leyes.

En octubre pasado, el Pleno del Senado realizó cambios a esta reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada previamente en San Lázaro e incluyó que habría exención de impuestos sólo cuando los sectores productivos se vean afectados por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.

No obstante, los diputados regresaron al Senado la minuta en los mismos términos en que lo presentó el Ejecutivo y lo había aprobado la primera vez, sin tomar en cuenta ninguno de los cambios realizados por los senadores.

En el debate, el panista Julen Rementería consideró que la reforma al artículo 28 Constitucional sostiene la posibilidad de lo que establece el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación de que puede haber condonación y exenciones de impuestos.

“El PAN condena las condonaciones que se hicieron en el pasado, pero este dictamen no impide eso. Es una simulación, es un símbolo para mañana poder decir: ‘ya el presidente no va a poder condonar los impuestos’. Pues no es cierto”, dijo el legislador veracruzano.

Este miércoles, la presidenta de la mesa directiva, Mónica Fernández Balboa, remitió la reforma al artículo 28 de la Constitución a los congresos locales para su aprobación.