Senado avala permiso para que diputados suspendan sesión más de tres veces

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno del Senado de la República aprobó con 63 votos a favor, 37 en contra y cuatro abstenciones, el permiso para que la Cámara de Diputados deje de sesionar más de tres ocasiones, luego de los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al palacio de San Lázaro.

El tema fue llevado al pleno por el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera Espinosa, luego de que el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, publicó en su cuenta de Twitter, el siguiente mensaje:

“La Cámara de Diputados cumplió plenamente la obligación de informar a la Cámara de Senadores sobre la suspensión de dos sesiones plenarias. El Senado avisó a la colegisladora en virtud de que no hubo objeción alguna. Se cumplió con lo que marca el artículo 68 de la Constitución”.

Al respecto, Mancera Espinosa exigió que el tema fuera discutido en pleno, por su trascendencia, reclamo al que se sumaron el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri González; el vicecoordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños, y Dante Delgado Rannauro, de Movimiento Ciudadano.

En su defensa, Batres Guadarrama aclaró que la Mesa Directiva acordó que sólo se votaría si algún legislador lo pedía, cosa que no ocurrió ni el 21 ni el 26 de marzo, cuando los oficios respectivos se dieron a conocer al pleno.

Mancera Espinosa reviró que ambos documentos se conocieron en la sección de comunicaciones y que su partido no está representado en la Mesa, por lo cual no se supo del tema en su momento y el cuerpo directivo no puede hablar por todo el Senado.

Delgado Rannauro se sumó a esta propuesta e insistió en que en las facultades de la Mesa, no se encuentra hablar por todo el Senado para un tema tan relevante y que no se puede asumir una autorización tácita.

Sobre el particular, el priista José Carlos Ramírez Marín, integrante de la Mesa Directiva, reconoció que efectivamente el acuerdo aludido por Batres Guadarrama se tomó, pero nada quitaría a la cámara alta votar tal como solicitaban los otros legisladores.

En ese sentido, Batres Guadarrama consintió que se tomara la votación económica sobre el permiso al que se refiere el artículo 68 constitucional, pero Delgado Rannauro solicitó que se hiciera nominalmente, porque más de cinco legisladores lo habían pedido.

De ahí que se votó de manera nominal, y al final se aprobó el permiso por 63 votos a favor, 37 en contra y cuatro abstenciones.