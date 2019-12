Senado alista ratificación ‘fast track’ de protocolo de enmienda del T-MEC; busca llevar al Pleno el jueves

El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade Kuri, comparecerá este miércoles ante comisiones del Senado para explicar el protocolo de enmienda del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con el objetivo de que sea ratificado por el Pleno en ‘fast track’ el jueves.

Al filo de las 18:00 horas, sesionarán las comisiones unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, América del Norte; Puntos Constitucionales; Economía; y Trabajo y Previsión Social, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictaminar dicho protocolo.

Está previsto que el funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y encargado de negociar el protocolo de enmienda del T-MEC sea recibido por los senadores a las 19:30 horas.

En el arranque de la sesión del Pleno de este miércoles, la senadora del PRI, Vanessa Rubio, consideró que es “inaceptable” que la Cámara alta no conozca los textos del protocolo de enmienda del T-MEC, ya que colegas en Estados Unidos ya tienen el texto.

“Desafortunadamente y penosamente, el Senado mexicano no tiene ese texto. No nos lo han presentado de manera formal y cómo pretenden, con qué seriedad pretenden que hagamos el análisis de este importantísimo instrumento si no contamos con el texto”, consideró.

La panista Alejandra Reynoso expresó: “Me parece que un instrumento de la mayor relevancia como es el T-MEC pues que no pretendan hacerlo ‘fast track’. Es muy importante el análisis y, hay que decirlo, ni siquiera los de ‘cuarto de junto’ conocen el documento”.

“Es importante que nos demos el tiempo de análisis puntual, porque no se está firmando una carta invitación, se está firmando un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá y me parece que debemos darnos el tiempo de análisis”, consideró por otra parte el líder del PRD, Miguel Ángel Mancera.