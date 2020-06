Congreso acuerda periodo extraordinario para aprobar normativas pendientes del T-MEC

El Congreso de la Unión acordó este miércoles convocar a un periodo extraordinario durante la próxima semana, con el fin de discutir y aprobar las seis leyes y reformas que necesita el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) antes de su entrada en vigor.

“Hemos acordado, en términos generales, ir a un periodo extraordinario la próxima semana. Los plazos estamos en este momento acordándolos”, aseguró Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, en un video en su cuenta de Twitter.

#EnVivo En el Senado acordamos sesionar en periodo extraordinario la próxima semana. Nuestra prioridad es actualizar el marco jurídico antes de la entrada en vigencia del #TMEC. https://t.co/OtvIkA38n4 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 17, 2020

“Estamos acordando los plazos, podría el lunes, la (Comisión) Permanente sesionar al periodo extraordinario a celebrarse el miércoles siguiente, en este momento ya están trabajando mesas de trabajo para ir formulando los dictámenes”, continuó.

El también coordinador de Morena en el Senado dijo que las discusiones se dividirán en tres partes. La primera sería con senadores de todos los grupos parlamentarios; la segunda, con Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, y en tercer lugar, con la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de Jesús Seade, subsecretario de América del Norte.

“Reconocemos la valiosa participación de los empresarios, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de Carlos Salazar, y de todos los presidentes de cámaras en el país, muchas gracias por su amor a México, por su contribución y por hacernos llegar todas las propuestas que están incorporadas en esta legislación secundaria para el propósito fundamental”, aseveró.

Añadió que actualmente los dictámenes se encuentran muy avanzados y que esperan que la próxima semana se pueda dar la noticia de que se ha actualizado el marco jurídico para la entrada en vigor del T-MEC.

“Después del COVID-19 vamos a tener que revivir nuestra economía: va a quedar devastada, sus efectos son nocivos, y es por eso por lo que los legisladores estamos implementando mecanismos instrumentos que ayuden a la recuperación económica y ayuden a la generación de empleo”, indicó.

El paquete legislativo pendiente consiste en la Nueva Ley de Infraestructura de la Calidad, la Ley de la Propiedad Industrial, reformas al Código Penal Federal, Ley Federal del Derecho de autor, Ley Federal de Variedades Vegetales y la Ley de impuestos Generales de Importación y Exportación.

Para Juan Francisco Torres Landa, Socio Director de Hogan Lovells México, la votación podría hacerse en fast track, ya sea por consenso o por aplanadora.

“Seguro se aprobará en uno o dos días después de que se convoque el periodo extraordinario, veo remoto que no se cumpla el compromiso, ya que se es prioritario y se trae bajo el radar, sale por que sale, sería un acto de suma irresponsabilidad que se les pasara el plazo”, resaltó.

El especialista señaló que este último tramo de discusión en el Senado y en la Cámara de Diputados no es un tema menor, debido a que hay un proceso de certificación que los tres países deben realizar en tiempo y forma.

“EU y Canadá, básicamente, ya hicieron lo que les correspondía y tenemos un rezago en México, quizá por la pandemia, pero no podemos seguir demorando esto, no debemos llegar a un escenario donde no se obtenga la certificación, debemos armonizar nuestras leyes con las de ellos para que el T-MEC entre en vigor sin problemas”, detalló.

En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, informó que los partidos políticos acordaron llevar a cabo la próxima semana un periodo extraordinario de sesiones, para aprobar las reformas que deben armonizarse en el marco de la entrada en vigor del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Luego de un encuentro virtual entre los coordinadores parlamentarios este miércoles, Delgado mencionó que tentativamente el periodo extraordinario será el próximo miércoles 24 y jueves 25 de junio, no obstante la fecha definitiva será acordada el próximo lunes, cuando sesione la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Delgado Carrillo indicó que en la Cámara de Diputados se aprobará la Ley de Variedades Vegetales, que es fundamental para la entrada en vigor del T-MEC; también esperarán las minutas que lleguen del Senado de la República.

Los coordinadores acordaron hacer trabajo bicameral entre el Senado y Cámara de Diputados, para revisar los contenidos de los pre-dictámenes respectivos, en el que la Reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales tiene a la Cámara de Diputados como origen.

Explicó también que, de acuerdo a la plática entre todos los líderes parlamentarios, podrían incluir otros temas, entre los que están la iniciativa para la extinción de algunos fideicomisos, la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para fortalecer el papel de la Cámara de Diputados en la aprobación del presupuesto y la actualización de la convocatoria pública para retomar las etapas faltantes dentro del proceso de elección de Consejeras y Consejeros del INE.

Para el regreso a las actividades legislativas a la Cámara de Diputados, se un protocolo de salud que permita garantizar condiciones sanitarias para el desarrollo de las sesiones y también la opción más conveniente para la realización de pruebas de COVID-19 como un mecanismo de prevención de contagios.