'Semáforo delictivo' advierte del alza en ocho delitos

Santiago Roel, director de la organización 'Semáforo Delictivo', aseguró que durante el primer semestre de 2019, ocho de los delitos de mayor impacto social tuvieron un incremento en su incidencia.

En conferencia de prensa, Roel señaló que entre los delitos al alza están el homicidio doloso, feminicidio, secuestro, extorsión, robo a negocio, violencia familiar, lesiones y violación.

Aseguró que las estadísticas revelan que la estrategia de seguridad que está implementado el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha funcionado y debe ser replanteada.

“La estrategia no funciona y que hay que repensarla y aquí los hemos insistido mucho, mientras México no regule las drogas no va a bajar el indicador, está en el plan del Gobierno, pero no lo ha ejecutado”, aseguró.

Explicó que los delitos que mayor incremento tuvieron en entre enero y junio pasado son la extorsión, con 35 por ciento más, seguido de violación, con 12 por ciento, y robo a negocio, con 11 por ciento.

Puntualizó que el feminicidio subió nueve por ciento, violencia familiar seis por ciento, homicidio y lesiones cuatro por ciento y secuestro dos por ciento.

Al referirse al tema de los homicidios dolosos, el activista señaló que a nivel nacional se incrementó la incidencia de ese ilícito en 19 estados y en los 13 restantes hubo una reducción.

Destacó que los estados con mayor reducción en homicidios dolosos fueron Baja California Sur, con del 61 por ciento, Nayarit con 59 por ciento, Tamaulipas y Guerrero con 31 por ciento, y Durango con el 25 por ciento.

Por el contrario, los estados con mayor incremento son Nuevo León con 73 por ciento, Hidalgo con el 51 por ciento, Sonora y Morelos con 44 por ciento cada uno, así como Tlaxcala y Tabasco con 29 por ciento respectivamente.

“En el primer semestre de 2019 México alcanzó una tasa de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que es cuatro veces mayor que la tasa mundial, que es de seis homicidios por cada 100 mil habitantes”, apuntó.

Explicó que en lo que va del año se ha registrado un promedio de dos mil 300 o dos mil 500 homicidios, lo que significa 14 mil 603 casos entre enero y junio, que a su vez arroja 17 mil 137 víctimas de este delito.

Roel externo su preocupación por casos como el de Quintana Roo, donde también hay un repunte en los índices de inseguridad, pues dijo que es una fuente importante de recursos y el turismo es muy sensible a la inseguridad.

“También nos preocupa Guanajuato, que es un gran generador de riqueza y empleo, pero que sufre los embates del crimen organizado”, agregó.

Por el contrario, celebró casos como el de Sinaloa, Tamaulipas y Baja California Sur que salieron del indicador en rojo, y dos de ellos se encuentren en verde, lo que “muestra que algunos estados están haciendo bien la tarea”.