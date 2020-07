Semáforo COVID-19 no se negocia con cámaras empresariales o gobernadores: López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó este martes que el semáforo COVID-19 no se negocia ni por mandatarios estatales ni por cámaras empresariales.

"Aquí no se trata de negociaciones. Esto no está sujeto a ninguna negociación, esto es un instrumento técnico, la evidencia surge de los datos, surge de la información que tiene un significado y que fue cuidadosamente analizada para que los indicadores reflejen el acontecer epidémico y nos alerten a todas y todos sobre lo que podría ocurrir si el desconfinamiento es demasiado acelerado o bien, si hay un margen de seguridad para progresar en el desconfinamiento sin que haya un riesgo sustantivo de rebrote", indicó el funcionario de Salud en conferencia de prensa.

Detalló que en las últimas semanas, una persona funcionaria de un Gobierno estatal les llamó y se refirió al semáforo como algo que 'negocian con las cámaras empresariales'.

"La expresión que usó esta persona funcionaria fue 'sí, estos colores que ustedes tienen (en el semáforo), esto que negocian con las cámaras empresariales'. Esto no está sujeto a ninguna negociación ", expresó.

"Para aclarar, no es negociación, tampoco es negociación con los gobernadores, no es de lo que pidan y según cómo me lo pidan y me insistan, no es así, el fundamento legal de nuestra acción está claramente estipulado en la Ley General de Salud y la Constitución, y la materia técnica está perfectamente delineada y los gobernadores lo conocen desde que empezó esto", explicó.

Indicó que puede ocurrir que el semáforo de un estado esté en naranja, pero el gobernador de dicha entidad indique que usará uno rojo, como ocurrió recientemente con Sonora.

México superó este martes los 40 mil fallecimientos por COVID-19, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Dicha dependencia informó este día que ya son 40 mil 400 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 en México.

Además, los casos confirmados ascendieron a 356 mil 255, de los cuales 48 mil 446 son activos estimados -es decir, que presentaron síntomas del virus en los últimos 14 días-, informó José Luis Alomía, director general de Epidemiología.

Mientras tanto, los casos sospechosos acumulados de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 82 mil 866. Asimismo, 227 mil 165 individuos se han recuperado del virus.

El semáforo epidemiológico actual ubica a 18 demarcaciones del país en color naranja y a 14 en rojo.