Seguro Popular, vil negocio de corrupción: próximo titular del Insabi

Juan Ferrer, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como futuro director del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, acusó que el actual sistema de salud “no funciona, no sirve”.

“Lo que hoy hay claramente es una división, y se lo digo así llanamente, no se coordinaba el ISSSTE, el IMSS, Sedena, Semar y sector salud, y habían 32 entidades de salud que son los estados fragmentados”, sostuvo.

Al respecto, señaló que se busca construir un solo sistema de salud. Para ello, dijo que se trabajará junto al IMSS, el ISSSTE, la Sedena, la Semar y Pemex.

“Para eso hay hoy talleres con los encargados de la parte médica, de infraestructura, de personal, de regularización de nómina. Cada institución tiene un funcionario, entonces cada uno va decidiendo si manda dos o tres a que hablen del tema”, explicó.

Explicó que los talleres tienen cinco temas en los que se coordinarán para tener una sola dirección de cómo van a ser los medicamentos para el IMSS, ISSSTE, Semar, Sedena, Pemex y el Insabi.

En entrevista sostuvo que el “mecanismo del pasado, aunque tuvo avances, fue un fracaso, no sirve, no permite cumplir el derecho humano a la salud. Hoy no hay garantía del derecho a la salud”.

“Nosotros vamos a garantizar todos los medicamentos; el Seguro Popular no garantiza todos los medicamentos. Si dejamos lo que está en el Seguro Popular, no nos sirve. Hoy los estados tienen construcciones abandonadas por falta de personal y entonces nosotros estamos diciendo que vamos a meter mayor número de médicos, de enfermeras, y de personas asociadas a la salud, o que tienen contacto con la salud”, dijo.

Ferrer sostuvo que el sistema anterior dejó 309 centros de salud a medio construir, abandonados, semidestruidos, sin equipamiento y en ruinas.

Dijo además que una primera acción sería basificar a más de 80 mil trabajadores, reconstruir la infraestructura, así como garantizar medicamentos y el derecho pleno a la salud.

“En el pasado, la construcción de hospitales respondió a entrega de contrato para hacer negocios, vil corrupción al amparo del Seguro Popular, a través del fondo que hoy tanto defienden, no lo digo yo, revisen las supervisiones y dictámenes que realiza la Auditoría Superior de la Federación desde los años anteriores al que hoy está corriendo”, señaló.

Insistió en que “el modelo pasado no garantizó y estuvo lejos de la universalización del derecho a la salud; como ejemplo, no hay suministro adecuado de medicamentos, los equipos médicos no funcionan y existe falta de personal de salud en miles de centros de salud y hospitales”.

Por todo lo anterior, “el actual Gobierno tiene diseñado un modelo de salud para el bienestar y en ese modelo desarrollaremos los marcos jurídicos y normativos para garantizar el ejercicio pleno del derecho constitucional a la salud.

“Con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar se iniciará una nueva manera de prestar servicios de salud a la población para cumplir con las responsabilidades de garantizar el derecho a la salud. El Insabi es el brazo operativo de la Secretaría de Salud”, dijo.