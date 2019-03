Seguridad y no injerencia en elecciones , piden partidos a AMLO

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, los partidos políticos de oposición demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador garantizar la seguridad pública en estados donde habrá elecciones, en junio próximo, y a no intervenir en los procesos electorales locales, mediante la promoción de sus programas estratégicos.

Pidieron también que, antes de alentar los abucheos contra gobernadores contrarios a su partido, y de polarizar a la ciudadanía con su discurso de buenos contra malos, de corruptos contra los honestos, “debería garantizar la seguridad pública en los estados y combatir la delincuencia con estrategias efectivas”.

Criticaron la inseguridad y la violencia en Tamaulipas, y señalaron que la violencia en la entidad “sin duda impactará en los próximos comicios locales”.

El diputado Héctor Yunes Landa, del PRI, hizo “un respetuoso llamado a la legalidad, porque sería terrible que fuera verdad lo que circula por ahí, de que el nuevo Gobierno ha borrado ya de los documentos oficiales la frase de sufragio efectivo, no reelección”.

“Su acecho al INE y su asalto al Tribunal Electoral muestran que están dando pasos para arrebatar, como sea y con lo que sea, el poder a las oposiciones para perpetuarse en el poder”, acusó.

“Antes de presumir sus supuestos programas y de obligar a la gente a ir a los eventos del presidente en los estados para abuchear a los gobernadores, Morena debe cumplir lo que prometió, de no intervenir en los procesos electorales y de no incurrir en el fraude electoral”, exigió.

El panista Jorge Espadas demandó que “el presidente no meta las manos en los procesos electorales, que no amenace a las autoridades electorales y que no caiga en la tentación del fraude electoral con el uso y manipulación de sus programas y apoyos sociales”.

Mónica Bautista, del PRD, denunció que “las giras y la presencia del presidente en los estados donde habrá elecciones este año no es casualidad, es estratégico y huele a campaña electoral presidencial”.

“Le pedimos que sea congruente con su discurso y que se abstenga de hacer campaña con sus programas sociales, pues no son casualidad sus visitas a Puebla, a Quintana Roo, ni a Durango”, acusó.

El diputado Mario Alberto Ramos Tamez, de MC, llamó a López Obrador a “no polarizar a la ciudadanía entre los buenos y los malos, ni entre los honestos y los corruptos”.