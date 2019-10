Seguridad Ciudadana promete revisar a fondo la policía capitalina

Omar García Harfuch, recién nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), aseguró que su principal objetivo es lograr detenciones sólidas.

“La principal instrucción que tenemos de la jefa de Gobierno es dar resultados rápido, sabemos que hay temas muy delicados y no se van a resolver si no hay detenidos, tiene que haber detenidos, sino no hay forma”, dijo

Señaló que para ello es necesario estrechar la coordinación con la Procuraduría de la Ciudad de México “para fortalecer las carpetas de investigación y detenciones más sólidas”.

En entrevista con representantes de los medios de comunicación, a su salida de la reunión del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México, García Harfuch dijo que se hará una revisión profunda en la policía local.

También señaló que, respecto a las marchas, “tenemos que ser muy cuidadosos porque hay gente que se infiltra”.