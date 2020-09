Según López-Gatell, 16 estados podrían cambiar ya a semáforo verde

La Secretaría de Salud informó ayer que la epidemia COVID-19 sumó ya 710 mil 049 infectados en México, con otros 4 mil 786 casos reportados en las últimas 24 horas, y que las defunciones se elevaron a 74 mil 949, al registrar 601 nuevas muertes.

El director de Epidemiología, José Luis Alomía, indicó que la aplicación de pruebas aumentó a un millón 620 mil 878, que registran ya 743 mil 435 casos estimados, 82 mil 549 casos sospechosos y 33 mil 489 casos activos estimados. De las pruebas realizadas, 828 mil 280 han tenido un resultado negativo y 510 mil 237 ya se recuperaron.

A pesar de las cifras, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, estimó que, con el descenso continuo de la epidemia en el país, 16 estados de la República podrían ya pasar al semáforo de color verde y que no sólo se trata de dos entidades -Campeche y Chiapas- como se había señalado.

Luego de que el director del Centro Nacional de Trasplantes, José Aburto Morales, alertó que los infectados por COVID sufren daños severos en los pulmones y que se requieren de programas para garantizar trasplantes y donadores se órganos, se cuestionó al subsecretario por su inasistencia a la reunión de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) y consideró que “no tiene importancia” que “no pudo asistir”, que “si me vuelven a invitar participaremos”.

“La cancelación no tiene la menor importancia, a veces hay eventos en los que uno puede participar y otros en los que no se logra”, explicó, y reconoció que hay una “insuficiente capacidad” para distribuir medicamentos contra el cáncer.“Se destaca la insuficiencia de la capacidad instalada que México ha tenido, a lo largo de casi cuatro décadas, en las que el sistema nacional de salud no creció en la cantidad de especialistas, en infraestructura, en equipamiento”, dijo.