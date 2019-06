Segob debe demostrar que se acató orden contra acuerdo Gobierno-CNTE: Mexicanos Primero

La asociación Mexicanos Primero informó que la Secretaría de Gobernación tiene hasta el 20 de junio para demostrar que dejó sin efecto los acuerdos alcanzados con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en 1992, 2013, 2014 y 2015, si no, puede ser acreedora a una sanción.

En febrero pasado, la organización reveló la sentencia definitiva dictada por el Poder Judicial de la Federación (PJF) respecto de un amparo interpuesto en 2015 que resolvió declarar ilegales los acuerdos pactados entre la Segob, el Gobierno de Oaxaca y la Sección 22, que, entre otros convenios, establecían la entrega de un banco de plazas a dicho gremio sindical.

Sin embargo, hasta el momento, no existe información que pruebe que se han cancelado los acuerdos de esos años ni que se ha notificado a la Sección 22 de dicha cancelación, explicó en entrevista David Calderón, presidente de Mexicanos Primero.

“Y es tan fuerte el llamado de atención que ahora involucran a la secretaria de Gobernación y le dicen, le conminamos como superior jerárquico del subsecretario de Gobierno, que le de cumplimiento y quedan advertidos ambos (Segob y Gobierno de Oaxaca) que si no son sujetos a multas. Entonces ya está súper fuerte porque le tienen que exigir a tu jefe que no has cumplido, tienen un plazo para responder este documento el 20 de junio”, explicó.

Informó que la resolución del juez a principios de año fincó un precedente para que ya no se realicen acuerdos entre el Gobierno federal y las secciones sindicales por encima de la ley; sin embargo, las reuniones entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dejan en incertidumbre sobre los acuerdos a los que se están llegando.

“En este mismo momento se han dado conversaciones entre la Sección 22 y el Gobierno federal, entonces me parece importante que todos tengamos presente que no se pueden hacer acuerdos ilegales. Aquí ya pasó una vez y lo está impidiendo el Poder Judicial, no vuelvan a caer en ese error”, recordó.

El especialista en temas educativo explicó que se espera que el 20 de junio se de a conocer la información precisa de las plazas entregadas, así como la que garantice que han quedado cesados los resultados de los acuerdos de esos años.

Además de la entrega del banco de plazas, los acuerdos de los años mencionados incluyen otorgar derecho a los agremiados a la Sección 22 a recibir incentivos y promociones por razones distintas a las que marcaba la ley que regía en ese momento, y a no ser cambiados o removidos de sus funciones, incluso en los casos expresamente contemplados por la ley vigente en ese momento.