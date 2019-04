Sedena debe informar sobre Operativo Laguna, modelo para Guardia Nacional: INAI

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe dar a conocer la información relacionada con el Operativo Conjunto Laguna, modelo que será replicado por la Guardia Nacional, instruyó este lunes el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El comisionado Joel Salas Suárez expuso que dicho operativo surgió para controlar la escalada de violencia que se suscitó en 2010 en la Comarca Lagunera, ubicada en Coahuila y Durango y produjo buenos resultados desde los primeros meses; sin embargo, un estudio del Consejo Cívico de las Instituciones de la Laguna (CCIL) apunta a que la violencia se mantuvo en el primer año de la implementación.

"Si se pretende que la Guardia Nacional emule o replique una experiencia previa ya probada, entonces, la población tiene derecho a conocer sus características y resultados. Con la Guardia Nacional será indispensable la coordinación entre esta y las fuerzas de seguridad municipales. Si este trabajo coordinado ya se ha desarrollado de forma exitosa, es necesario difundir la experiencia”, subrayó.

Añadió que la mejor forma de ganar el respaldo de la ciudadanía a la Guardia Nacional,propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es demostrar que se trata de una política pública basada en evidencia y que debe estar disponible para su consulta.

De acuerdo al folio de la solicitud: 0000700229218, del expediente: RRA 0767/19, un particular solicitó la fecha de inicio y conclusión, los recursos utilizados en cada operativo por año, estados en los que se llevaron a cabo y los batallones que estuvieron involucrados en el Operativo Conjunto Laguna.

En respuesta a la solicitud, la Sedena entregó información relacionada con las características del Conjunto Laguna, entre los que destacan la entidad federativa, periodo, efectivo y unidades involucradas.

Inconforme, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó que la información proporcionada no correspondía con lo solicitado. En alegatos, el sujeto obligado informó al particular que el nombre correcto de la operación que refiere es "Mando Especial Laguna" y no "Conjunto Laguna".

Del análisis del caso se desprende que la Sedena garantizó que la solicitud fuera turnada a todas las áreas competentes que pudieran contar con la información.

No obstante, llevó a cabo una búsqueda restrictiva de lo requerido, pues se pronunció respecto a un operativo que lleva en su nombre la palabra “Laguna”; sin embargo, debió realizar una búsqueda exhaustiva para informar de todos los operativos que pudieran atender a la solicitud.

Por unanimidad, el pleno del INAI revocó la respuesta de la Sedena y le instruyó llevar a cabo una búsqueda de información relativa a la fecha de inicio y conclusión, recursos utilizados en cada operativo (por año), estados en los que se llevaron a cabo, así como los batallones que estuvieron involucrados en el Operativo Laguna.