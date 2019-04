Secuestrador, libre 'por error' en la CDMX; ya van por él

La Procuraduría capitalina reconoció fallas en la integración de un expediente, lo que propició la ilegal libertad de un secuestrador a quien ahora, una vez que se denunció el “doloso error”, buscan nuevamente.

Sin embargo, la dependencia que encabeza Ernestina Godoy no sancionó por estos hechos a los ministerios públicos responsables. “Sólo cambiaron a un jefe de ministerios públicos, me dijeron que no podían hacer más, que si quería yo podría denunciarlo”, dijo a El Financiero María del Carmen.

La mujer fue secuestrada la semana pasada por un grupo de siete sujetos, presuntamente pertenecientes a la banda de “Pepe la Preciosa”, especializada en el delito de robo a casa habitación.

Los secuestradores llevaron a la mujer a un hotel, donde la mantuvieron 10 horas, tiempo en el que negociaron un rescate de 500 mil pesos e intentaron saquear el departamento de la víctima.

Pero llegó la policía. Los ladrones recibieron a los uniformados a tiros, pero dos de ellos, Víctor Rojas y Daniel García, fueron detenidos.

Se iniciaron dos denuncias, una por secuestro (CI/FAS/UI-2 C/D/00485/03-2019) y otro por el robo sin violencia en el departamento (CI-FAZ/AZ-2/C/D/00350/03-2019). Extrañamente, las denuncias no se vincularon.

María del Carmen dijo que le dio temor ver que las investigaciones se “minimizaron” en la fiscalía antisecuestros, a cargo de Arturo Baca, y en la fiscalía de Azcapotzalco, a cargo de Martha Patricia Zaragoza.

Y es que uno de los delincuentes, Daniel García Flores, logró su libertad al ser acusado sólo de robo a casa habitación; el otro sujeto, Víctor Rojas Gómez, permanece detenido e internado en un hospital.

María del Carmen dio pruebas del secuestro y tras denunciar la mala integración del expediente, fue recibida el lunes por funcionarios de la Procuraduría capitalina quienes reconocieron la falla, la cual, dijeron, ya se corrigió.

“Ya se están vinculando los expedientes, ya se solicitaron y obtuvieron las ordenes de aprehensión para las dos personas por secuestro, y que se está en busca de los cómplices”, concluyó la víctima.