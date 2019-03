Secretario general del PAN en Puebla renuncia a su cargo

PUEBLA.- El secretario general del PAN en Puebla, Salvador Escobedo, anunció este martes su renuncia al cargo.

La renuncia ocurre tras la designación de Enrique Cárdenas como candidato común a la gubernatura de la entidad por el PAN, MC y el PRD. Con ello, se ha señalado un desplazamiento de las personas afines al exgobernador Rafael Moreno Valle.

Les comparto la carta que presenté al CDE del @PANPUEBLA. pic.twitter.com/J6zQHQKGpi — Salvador Escobedo (@nsescobedo) 12 de marzo de 2019

"Hoy, no tienen sentido para mí muchas decisiones tomadas por la dirigencia del partido. Y si a esto, aunamos un total desaseo en las formas, me es claro que el fondo no es el correcto" sostuvo Salvador Escobedo en su carta de renuncia al cargo.

La misiva señala que "la historia se encargará de juzgar las decisiones que se tomaron desde las dirigencias", enfatizando que las resoluciones de las dirigencias estatal y nacional del albiazul son erróneas .

A través de su cuenta de Twitter, afirmó ser congruente con sus ideales de luchar por un mejor país. No informó si dejará el partido.

Ayer, la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, aseguró que los militantes de su fuerza partidista salieron cohesionados tras la designación de Enrique Cárdenas como su abanderado a la gubernatura, y que no habría "desbandada" en el albiazul.