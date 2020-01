Salud acusa chantaje de farmacéutica PISA en medicinas contra cáncer

La empresa PISA, que produce medicamentos para el combate del cáncer en niños, conocido como metotrexato, ha intentado chantajear a instituciones públicas y privadas al responsabilizar al Gobierno mexicano de mantener bloqueada la línea de producción, denunció el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Sin mencionar a la empresa, acusó la existencia de un monopolio en la producción del medicamento, pese a que existen cinco empresas más con autorizaciones para su fabricación.

“Hay una compañía que tiene la hegemonía prácticamente absoluta, a pesar de que hay cinco o seis con registro sanitario, solo una fabrica los medicamentos contra el cáncer y esto es una total desviación de prácticas que en sexenios pasados se solapaba”, advirtió.

Sin embargo, pese a las presiones, el Gobierno no ha “solapado ni un chantaje”, ni ha cedido como sí sucedió en otros sexenios.

Destacó que dicha compañía fue sujeta a una sanción sanitaria por no tener las adecuadas prácticas de manufactura, razón por la cual tiene cerradas líneas de producción de este fármaco, sin embargo, se le responsabiliza a la presente administración.

“¿Qué es lo que está haciendo esta compañía?, seguir chantajeando, está amenazando con que no va a distribuir los medicamentos. Esto no solamente en el sector público, sino que ya empezó a chantajear a entidades privadas de que no les va a vender medicamentos porque por culpa del gobierno. Según esta compañía, no se pueden liberar estas líneas de producción”, señaló.