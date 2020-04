Seade: ‘No nos afecta el freno de EU a migración’

El subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Jesús Seade, afirmó que el decreto del Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para limitar hasta por 60 días la entrega de green cards en su país, no afectará económicamente a México porque se trata de una medida que sólo se aplicará a los solicitantes de residencia permanente, pero no a los trabajadores agrícolas o de corto plazo.

“Las medidas anunciadas no afectan en absoluto, no tiene nada que ver. No es algo que nos afecte en lo prioritario para México”, dijo.

En entrevista en El Financiero Bloomberg con los periodistas Héctor Jiménez Landín, Ana María Salazar y Omar Zepeda, Seade explicó que el anuncio del presidente Trump “es referente a lo que llaman ellos green card, que es la tarjeta de residente laboral, es decir alguien que quiere ir a Estados Unidos a escalar, a trabajar como profesor, o médico... eso es lo que están suspendiendo”.

Comentó que incluso las solicitudes de trabajadores agrícolas se están procesando y no se han visto afectadas, “no se está obstaculizando el proceso, todo lo contrario”.

Sobre el impacto económico que deja la pandemia en la relación México-EU, Seade rechazó que vaya a ser algo imbatible,pero “sí un reto enorme”.