Seade descarta envío de nota diplomática a EU por redadas

El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, afirmó este miércoles que no es necesario enviar una carta diplomática a Estados Unidos por las redadas contra migrantes, ni está contemplada en este momento.

“Es una decisión interna de Estados Unidos, entonces no procede enviar una nota diplomática a menos que nos afecte, pero eso como tal no ha afectado a mexicanos, no afecta a mexicanos”, dijo.

En conferencia de prensa, en el marco de la presentación de la pieza sinfónica “Tres Cuartos de Cien”, en conmemoración del 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Canadá, Seade añadió que “estamos viendo, expresando nuestra visión diferente del mundo, pero una nota diplomática no está contemplada en este momento”.

El Gobierno del presidente Donald Trump anunció redadas en al menos nueve ciudades de ese país a partir del domingo pasado, en contra de unos dos mil migrantes con órdenes de deportación.

Ante ello, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal, declaró que la Cámara baja solicitaría a la Cancillería enviar una carta diplomática de protesta al gobierno de EU por la acción migratoria. No obstante, Seade coincidió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en que esto no es necesario.

Señaló que hasta el momento no se tiene información de connacionales detenidos a causa de dichas redadas.

Respecto a la visita que realizará el secretario de Estado de Estados Unidos a nuestro país, destacó su presencia tiene que ver más con el relanzamiento del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica.

También informó que una delegación de legisladores estadounidenses estarán este jueves y viernes en la capital mexicana para llevar a cabo diversas reuniones y revisar lo relativo al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).