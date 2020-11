Se votaría el viernes reforma al Poder Judicial

El pleno del Senado votará la reforma al Poder Judicial en su sesión del viernes próximo, dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal.

Durante el parlamento abierto en la materia que se realizó en el Senado, el líder de la bancada mayoritaria de Morena previó, además, que las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, que presiden Cristóbal Arias y Ana Lilia Rivera, respectivamente, aprobarán el dictamen este miércoles.

“Y, entonces después, el jueves estaremos ingresando al pleno el proyecto de dictamen y el viernes queremos iniciar la discusión constitucional”, adelantó.

Anticipó además que la semana entrante, el Senado discutirá la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, tema que es impostergable –dijo– ante la creciente inseguridad pública y la reciente presencia del crimen organizado que no cede.

“Tenemos que dotar al fiscal, o a la Fiscalía como institución, de instituciones y de reglas jurídicas más claras”, señaló.

No obstante, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, consideró que si bien tiene aspectos positivos, esta reforma es precipitada, parcial y facciosa, ya que lleva a un empoderamiento en la toma de decisiones de una sola persona, que es el presidente de la Corte.

“Desde luego que aceptamos todo lo positivo de la reforma, estoy de acuerdo en que los tribunales unitarios pasen a ser colegiados, ojalá haya presupuesto para que esto se logre, pero son tantas las cosas que faltan que es claro que se está haciendo una reforma muy precipitada, parcial y, desde mi punto de vista, facciosa”, aseveró.

El panista Damián Zepeda consideró, por otra parte, que una verdadera reforma de justicia debería mejorar el sistema de justicia en beneficio de los ciudadanos.

En tanto, el hoy morenista Germán Martínez criticó que en el parlamento abierto sólo se haya invitado a los integrantes de la oficina del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, para discutir esta reforma.

“Quiero dejar una nota de extrañeza, de inconformidad, porque parece esto un diálogo con la oficina del presidente de la Suprema Corte. (...) Perdón por decirlo, pero como dice López Obrador, mi pecho no es bodega”, soltó.

Especialistas ven reforma incompleta y rezago en impartición de justicia

Es necesario que el Senado emita el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que tienen pendiente de aprobar desde hace más de dos años, el cual regularía el 66 por ciento de todos procesos judiciales del país, urgió el jurista Miguel Carbonell.

Al participar en el segundo día de actividades del parlamento abierto en el Senado, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM consideró que, si bien la reforma al Poder Judicial debe ser aprobada por ser “un paso adelante”, es urgente impulsar también una reforma de la justicia local.

“Hay muchísimos, millones de casos que no llegan a conocimiento del Poder Judicial de la Federación, que no llegan a plantearse a través del juicio de amparo, que no son objetos de controversias constitucionales o de acciones de inconstitucionalidad, pero que marcan la vida de millones de personas y eso tiene que ver con la justicia local”, consideró.

Por otra parte, el catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro, Enrique Rabell, dijo que es necesario crear en la Corte una nueva sala especializada en materia constitucional, para desahogar su carga de trabajo.

El jurista consideró que existe “un embudo” y un rezago histórico en el trabajo del Poder Judicial, lo cual tiene ver con la naturaleza de la impartición de justicia.

Indicó que, de 7 mil asuntos de controversia, se recibieron 366 y se resolvieron 29; y en acciones de inconstitucionalidad se recibieron 149, y se resolvieron 144, de 11 mil asuntos.