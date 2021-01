'Se vieron poco profesionales', dice López Obrador de investigación de la DEA sobre Cienfuegos

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este viernes el actuar de la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA, por sus siglas en inglés) en su investigación contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, calificándola de "poco profesional".

"Lo que veo es muy poco profesionalismo (de la DEA), se actuó muy a la ligera a pesar de que como dice la Fiscalía empezaron a actuar desde 2013. Para lo que entregaron pues no fue un buen trabajo, lo que hicieron no tiene sustento, no hay materia", dijo.

El mandatario afirmó que "consciente o inconscientemente", la DEA trató de afectar la cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

"Afortunadamente, se corrigió el procedimiento, se repuso el procedimiento y este es el resultado", agregó sobre la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de exonerar al general.

López Obrador también cuestionó que la detención de Cienfuegos, ocurrida en octubre de 2020 en Los Ángeles, se dio días antes de los comicios presidenciales en Estados Unidos.

"¿Por qué fue hasta las vísperas de la elección (que se dio la detención)? ¿Cuál era el mensaje? ¿De parte de quién?", agregó.

En noviembre pasado, el presidente descartó que se hubiera amenazado a EU con expulsar a los agentes de la DEA que trabajan en México a raíz de la detención de Cienfuegos.

Sobre la decisión de publicar por completo el expediente que las autoridades estadounidenses enviaron a la FGR, el titular del Ejecutivo descartó que esto genere un conflicto tanto con la administración saliente como entrante de ese país.

