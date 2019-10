Se tambalea la revocación de mandato con peticiones de López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que se cambie la fecha para que se lleve a cabo una consulta para la revocación de mandato después de las elecciones federales de 2021, y no el 21 de marzo como lo había planteado; sin embargo, para ser aprobada la medida en el Senado, “no hay seguridad de construir la mayoría calificada”, adelantó Ricardo Monreal, líder de la bancada morenista en la Cámara alta.

“Que se adelantara al 21 de marzo de 2021, dijeron no, que hasta después, acepto que sea después de la elección federal, pero que sea el 21, un domingo”, dijo el presidente ayer, en su conferencia matutina.

El titular del Ejecutivo aprovechó para solicitar al Senado que dé celeridad a la aprobación de la modificación del artículo 35 de la Constitución sobre la consulta y la revocación. Explicó que los legisladores plantearon que no sea él quien lo solicite, sino un ciudadano.

“Que no la solicite el presidente, sino que sean los ciudadanos. Lo acepto, porque estoy seguro que, si no me lo prohíben, yo voy a hacer el llamamiento para que los ciudadanos reúnan las firmas que se requieren para que se lleve a cabo la revocación del mandato. Entonces, no hay ningún obstáculo”, agregó.

Sobre la reforma, en el Senado, Monreal dio a conocer que los cambios constitucionales en materia de revocación de mandato y consulta popular, así como la relacionada con la prohibición de condonación de impuestos, serán votadas y, en su caso, aprobadas la próxima semana en el pleno.

Además, agregó, se prevé también que el Pleno dé luz verde a la reforma para eliminar la figura del arraigo de la Constitución.

El político zacatecano informó que la Comisión de Puntos Constitucionales sesionará este jueves para buscar aprobar la minuta de revocación de mandato y consulta popular.

“La revocación de mandato va a avanzar. Estamos moviendo la fecha y podemos construirla. Este jueves vamos a hacer un esfuerzo extraordinario para poder lograr el consenso. No hay seguridad, lo aclaro. No hay seguridad, pero aun cuando no hay seguridad de construir la mayoría calificada, la idea es llevarlo al pleno (la semana próxima) para que no se congele y para que cada uno exprese su posición en el pleno”, dijo.

Dio a conocer que tiene programadas reuniones con los coordinadores parlamentarios de las fracciones de oposición, PAN, PRI, MC y PRD, miércoles, jueves y viernes, las cuales buscan acercar posiciones.

En tanto, la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el morenista Óscar Ramírez, alista la presentación de una propuesta a las facciones de oposición, la cual plantea que se podrá solicitar la consulta de revocación del mandato en una sola ocasión y durante los tres primeros meses del cuarto año del periodo constitucional.

El documento, al que El Financiero tuvo acceso, además plantea que la revocación será convocada por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas, y está encorchetado que la solicite el presidente, con la idea de poderlo quitar si no se logra un acuerdo.

La propuesta establece que si la petición es planteada por los ciudadanos, deberá ser en un número equivalente, al menos, al 3 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos 17 entidades federativas y que representen, como mínimo, el 3 por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.

Además, el documento plantea que no podrá ser objeto de consulta la continuidad de los servidores públicos de elección popular.