Se rompió la legalidad y confianza en el Senado: Gustavo Madero sobre elección de titular de CNDH

Luego de que fue validada la elección de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Senado, entre jaloneos y empujones, el panista Gustavo Madero consideró que se rompió la legalidad y la confianza del Senado, así como la palabra de Ricardo Monreal.

“Lo que se rompió es algo muy profundo, la legalidad, la confianza en el Senado. Esto va a tener mucha trascendencia y va a marcar un antes y un después en la vida política del Senado”, dijo en entrevista para El Financiero Bloomberg.

En llamada telefónica durante La Nota Dura, Madero dijo que la palabra de Monreal, quien había dicho previamente que se repondría el procedimiento de elección para dar legitimidad al proceso, se rompió luego de que sus propios partidarios votaran en contra.

“Por eso hasta retiramos las pancartas, dijeron que habría debate y que su bancada lo iba a apoyar para que se repitiera la votación”, indicó.

Fuente: Cuartoscuro

Durante la toma de posesión de Rosario Piedra Ibarra, Gustavo Madero fue parte de los jaloneos e incluso se cayó cuando intentaba llegar a la presidenta del Senado.

“Me tumbaron. Había pura gente de Morena, no me dejaban estar, les dije que no traía nada, ni pancarta ni nada, pero se me echaron todos encima y me tumbaron”, contó.

Además de señalar que la decisión será impugnada, dijo que el Gobierno está debilitando a los órganos autónomos del país, coptando y poniendo ‘incondicionales’ al frente.

En entrevista con @jrisco, el senador de @AccionNacional, @GustavoMadero, expresó que se rompió la legalidad y la confianza, luego de que @RosarioPiedraIb tomó protesta como nueva titular de la CNDH. #LaNotaDura. pic.twitter.com/zaXRmHzgkY — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) November 13, 2019

Es indigno: añade Álvarez Icaza

Minutos después, en el estudio de El Financiero Bloomberg TV, el senador Emilio Álvarez Icaza dijo que el nombramiento de Rosario Piedra en la CNDH es una derrota en todos los órdenes para el Senado, señalando el proceso de indigno.

“Como se quiera ver, es indigno refugiarse en una absurda pretendida legalidad, refugiarse en estos procedimiento que no acaban de explicarse”, dijo en entrevista.

“Es indigno para un país lleno de víctimas y en una crisis de derechos humanos. Le dimos al país una presidenta de la CNDH a la que un senador de Morena, Eduardo Ramírez, le levanta la mano y le grita a la presidenta del Senado ‘tómale la protesta ya’”, añadió.

Coincidió en que se rompe la confianza de la bancada morenista y del Senado luego de que se intentó construir un acuerdo aunque posteriormente hubo una manipulación.

Finalmente dijo que, pese a que se opuso al proceso desde el nombramiento de los miembros de la terna, le pide perdón al pueblo mexicano por lo acontecido y se dijo avergonzado.