Van 147 réplicas del sismo en Oaxaca; la más fuerte de magnitud 4.6

El Sismológico Nacional informó este martes sobre las réplicas que se han registrado tras el sismo de magnitud 7.5 registrado a 12 kilómetros al sureste de Crucecita, Oaxaca.

La primera tuvo una magnitud de 4.3 localizada 44 kilómetros al este de Crucecita, Oaxaca. Después se registró otra de magnitud 4.6 localizada 17 kilómetros al sureste de Crucecita.

Posteriormente, el Sismológico tuiteó que hasta las 11:45 horas se habían registrado 147 réplicas del sismo de magnitud 7.5 ocurrido en Oaxaca, la más grande fue de magnitud 4.6.

Antes, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo a través de su cuenta de Twitter que se activaron los protocolos en la Ciudad de México.

"Hasta el momento no se reporta ningún daño mayor, solamente caída de bardas y fachadas; en un rato daremos toda la información. Siguen sobrevolando dos de los cuatro cóndores, helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para reportar", declaró en un video desde el C5.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que derivado de un derrumbe provocado por el sismo, una persona perdió la vida en Crucecita.

"En poblaciones como Pochutla, San Pedro Mixtepec, me reportan daños menores. Estamos en este momento con diversos presidentes municipales y me reportan que no hay daños mayores", dijo el gobernador oaxaqueño a Foro TV.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó sobre la caída de dos bardas. "Hasta el momento continuamos sin novedad, no hay derrumbe de estructuras, solo dos bardas, tampoco hay reporte de heridos ni en vía pública, ni en hospitales", aseveró Omar García Harfuch en la misma red social.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó este martes que se esperan variaciones anómalas del nivel del mar, luego del sismo de magnitud 7.5 con epicentro a 12 kilómetros de Crucecita, Oaxaca.

"Con base en la información preliminar del #Sismo registrado en #Crucecita, #Oaxaca a las 10:29 hrs, el Centro de Alerta de Tsunamis #CAT de Semar notifica que se esperan variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 113 centímetros sobre el nivel de la marea", reportó la dependencia en su cuenta de Twitter.

Estas anomalías ocurrirán en la región de generación del sismo, apuntó.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó que no hay alerta de tsunami para México.