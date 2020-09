Se registran 105 aspirantes a la dirigencia de Morena: 51 a la presidencia y 54 a la secretaría general

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer este lunes que recibió un total de 105 candidaturas a cargos a la dirigencia del partido Morena, 51 a la presidencia y 54 a la secretaría general.

Entre los aspirantes a la presidencia de ese partido se encuentran el politólogo Gibrán Ramírez Reyes, el político Porfirio Múñoz Ledo, Yeidckol Polevnsky, quien ya ha presidido el partido, y el diputado Mario Delgado.

Por su parte, entre los candidatos a la secretaría general se encuentran Antonio Attolini, excoordinador de Vinculación Internacional del IMSS, la senadora Citlalli Hernández, el diputado Javier Hidalgo y el activista Flavio Sosa.

Tras su registro este martes, Gibrán Ramírez Reyes compartió a través de su cuenta de Twitter una fotografía en la que aparece, junto a otras personas que lo acompañaron, fuera de las instalaciones del INE. "No me acompañaron senadores, diputados ni presidentes municipales. Me acompañaron la militancia y las bases obradoristas. ¡Esta candidatura es del pueblo!", aseguró.

Porfirio Muñoz Ledo hizo lo propio también este martes para contender en el mismo puesto. El político se encontró en el lugar a Citlalli Hernández, quien buscará posicionarse en la Secretaría General del partido.

El lunes, Mario Delgado se registró ante el INE para subirse a la contienda por la dirigencia del partido.

Ahora el INE iniciará el análisis y verificación de la documentación entregada por las y los aspirantes y elaborará un dictamen de cumplimiento de requisitos que marca el estatuto de Morena, el cual deberá ser aprobado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a más tardar el 12 de septiembre próximo.

En caso de que el número de candidaturas dictaminadas como procedentes sea mayor a seis personas por cargo, el Instituto levantará una encuesta de reconocimiento del 16 al 22 de septiembre, con el objetivo de reducir el número de participantes en la encuesta nacional abierta a un máximo de seis candidaturas por cada puesto, ejercicio que se llevará a cabo del 26 de septiembre al 2 de octubre.

Aspirantes a la presidencia del partido

Oficinas centrales

1. Adriana Menéndez Romero.

2. Alejandro Rojas Díaz Durán.

3. José Guadalupe Villareal Cepeda.

4. Jesús José Hinojos Silva.

5. Mario Martín Delgado Carrillo.

6. Juan Manuel López Sánchez.

7. Marco Antonio Andrade Zavala.

8. Salvador Flores Bello.

9. Raúl Galindo Sánchez.

10. Gibrán Ramírez Reyes.

11. Edgar Arturo López Rosales.

12. Fernando Menéndez Romero.

13. Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo.

14. Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega.

15. Juan Edgard Martínez Espinosa.

16. Braulio Díaz Pavón.

17. Yeidckol Polevnsky Gurwitz.

18. Roberto Eduardo Treviño Ontiveros.

19. Sergio Esteban Cervantes Segoviano.

20. Ricardo Salazar Estrada.

21. José Antonio Mendoza Zelocuahtecatl .

22. Félix Ponce Nava Treviño.

23. Rigoberto Vargas Espinoza.

24. Juan Antonio Valdés Valdés.

25. José Luis Muñoz Sánchez.

26. Ricardo Ruíz Flores.

27. Miguel Ángel Núñez Olivares.

28. Benjamín Bada Bringas

Juntas locales

1. Juan Antonio Alaffa Flores (Nuevo León).

2. Javier Ariel Hidalgo Ponce (Ciudad de México).

3. Pablo Salazar Vicentello (Puebla).

4. Joel Flores Bonilla (Tlaxcala).

5. Homero Reynaldo Guerrero Treviño (Nuevo León).

6. Juan Ponce Merino (Morelos).

7. Eulalio Moreno Corona (Ciudad de México).

8. Luis Manuel Tercero Ruiz (Estado de México).

9. Edgar Roberto Molina Bolaños (Ciudad de México).

10. José Rigoberto Guzmán Calderón (Michoacán).

11. Bertín Velázquez Rangel (Querétaro).

12. Jorge Salomón Gonzalez (Tamaulipas).

13. Hilda Mirna Díaz Caballero (Yucatán).

14. Pablo Efrén Duarte Sánchez (Yucatán).

15. Javier Falcón González (Jalisco).

16. Rafael López Mejía (Michoacán).

17. Saúl Isaac Acevedo Polo (Querétaro).

18. Ángel Balderas Puga (Querétaro).

19. Manuel Bernabé Bautista García. (Querétaro).

20. Gabriel de Jesús Guzmán Leza (Nuevo León).

21. Atenogenes Bautista Hernández (Oaxaca).

22. Cuauhtemoc Pérez Carrera (Oaxaca).

23. Macario Fabela Cerda (Zacatecas).

Aspirantes a la secretaria general

Oficinas centrales

1. Omar Horacio Mateos Miranda.

2. Donají Alba Arroyo.

3. Alejandro Morales Santos.

4. José Rodolfo Bonilla Gómez.

5. Carol Berenice Arriaga García.

6. Alfredo Sánchez Rodarte.

7. Antonio Attolini Murra.

8. Esaú Alan Noguez Ramírez.

9. Víctor Manuel García Ruíz.

10. Cristhian Portillo Reyes.

11. Uriel Gonzalo Miranda Zavala.

12. Minerva Citalli Hernández Mora.

13. Juan Guillermo Pera Sánchez.

14. Norman Fernando Perl Juárez.

15. Agustín Guerrero Castillo.

16. René Ortiz Muñiz.

17. Anylú Bendición Hernández Sepúlveda.

18. José Dolores López Barrios.

19. Johan Sebastián Castro Fuentes.

20. Emilio Ulloa Pérez.

21. Enrique de la Rosa Luna Parra.

22. Oswaldo Alfaro Montoya.

Juntas locales

1. Geovanni Francesco Barrios Moreno (Nuevo León).

2. Viet Juan Félix Costa (Morelos).

3. Misaj González Becerra (Jalisco).

4. Silvia Bertha García Arceo (Jalisco).

5. Blanca Eugenia Jiménez Vicente (Oaxaca).

6. Víctor Adán Martínez Martínez (Ciudad de México).

7. Carlos Alejandro Montes de Oca Estrada (Guanajuato).

8. Martín García Berzunza (Quintana Roo).

9. Francisco Javier Aureoles Moreno (Veracruz).

10. Eleonai Contreras Soto (Yucatán).

11. Remedios Ávila López (Estado de México).

12. Flavio Sosa Villavicencio (Oaxaca).

13. Karla Azucena Díaz López (Jalisco).

14. María del Carmen Gómez Ortega (Querétaro).

15. Elia María Florinda CouchTzun (Yucatán).

16. Carlos Oropeza Bailey (Yucatán).

17. Carmela Santos Vicente (Chiapas).

18. María del Carmen Valdés Salinas (Estado de México).

19. Paola Cecilia Gutiérrez Zonorza (Hidalgo).

20. Rosa María Balvanera Luviano (San Luis Potosí).

21. Alejandro Álvarez Fernández (Ciudad de México).

22. Martha Hernández Hernández (Hidalgo).

23. Gustavo Mendoza Martínez (Nuevo León).

24. Héctor Hugo Rodríguez Chaires (Nuevo León).

25. Claudia Macías Leal (Nuevo León).

26. Rey David Flores Vallejo (Oaxaca).

27. Mao Fredy Rojas Vázquez (Oaxaca).

28. Alejandro González Peralta (Puebla).

29. Jorge Prisciliano Rentería Campos (Tamaulipas).

30. Jesús Mario Romo Ruíz (Zacatecas).

31. Rafael Armando Figueroa Sánchez (Baja California).

32. Oscar Manuel Montes de Oca Rodríguez (Baja California).