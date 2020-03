Se refuerzan medidas preventivas en Guanajuato ante el coronavirus.

Silao, Gto.-Para salvaguardar la integridad de la población ante la contingencia del virus COVID-19, en Guanajuato estamos en Fase 1, sin transmisión comunitaria; por ello se han tomado una serie de medidas preventivas como la suspensión de clases en todos los niveles y actividades no esenciales, dijo el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El mandatario estatal encabezó la IV Reunión Extraordinaria del Comité Estatal de Seguridad en Salud –CESSA- en donde estuvieron presentes los representantes del sector salud público y privado, así como del IMSS, ISSSTE, PEMEX, el Gabinete Legal y Ampliado; y legisladores.

No hay suspensión de actividades y la agenda de trabajo se mantiene, dijo el gobernador, quien anunció que los trabajadores de Gobierno del Estado que sean mayores de 60 años así como las embarazadas, laborarán desde su hogar, salvo en los temas de seguridad, salud y cuerpos de emergencia.

La medida puede ser adoptada en empresas o centros de trabajo. Llamó a no hacer compras de pánico y pidió a los ciudadanos seguir las indicaciones de higiene.

Y dijo que se adelantará la compra del Hospital Móvil para atender cualquier emergencia masiva.

En rueda de prensa, el secretario de Salud del Estado, Daniel Alberto Díaz Martínez, dijo que se están atendiendo los casos de personas sospechosas con el coronavirus así como a las dos personas que ya han dado positivo para su recuperación.

Reiteró que “no se van a realiza eventos masivos, se reprogramarán”. Díaz Martínez hizo un llamado a la sociedad para que no difunda noticias falsas, que acuda a fuentes oficiales, como la que se ha puesto a disposición de la gente: coronavirus.guanajuato.gob.mx

Recordó que las medidas preventivas se han venido tomando desde finales de diciembre y se han ido modificando de acuerdo al avance del virus a través del área de Epidemiología.

El término pandemia no significa que sea mortal esta enfermedad, se tiene conocimiento que el 85 por ciento de los casos que se registraron a nivel mundial ya están prácticamente curados, pero no por ello se va a bajar la guardia, no queremos un brote en Guanajuato, señaló Díaz Martínez.

Dijo que el sistema de salud vigila de manera permanente el comportamiento del virus en el estado a través del Laboratorio Estatal de la Secretaría de Salud.

Especial

El secretario de Salud reiteró que se están intensificando las acciones del Decálogo COVID-19, el cual se presentó en la Reunión Extraordinaria del Comité Estatal de Seguridad en Salud.

Lavarse las manos periódicamente. El agua y el jabón son más eficaces que las soluciones antisépticas. Al toser o estornudar usar el ángulo interno del codo o usar un pañuelo. Mantener una distancia de social de un metro en lugares públicos.

Así como evitar tocarse ojos, nariz o boca, dado que el virus se contagia a través de las mucosas de estas zonas anatómicas, y con las manos se puede propagar. Y salir de viaje solamente si es estrictamente necesario y de preferencia en transporte particular, explicó el Secretario de Salud.

Además de limitar visitas a los adultos mayores y enfermos con el sistema inmunológico comprometido, porque son más vulnerables a este virus. Limitar el número de visita de los pacientes que se encuentran en los hospitales, dijo.

Y aumentar limpieza con cloro en las áreas públicas, salas de espera, mostradores y pasamanos. Usar gel antibacterial en los establecimientos públicos, dijo el Secretario quien reiteró en consultar sitios oficiales como https://coronavirus.guanajuato.gob.mx y el número 800 SALUD.

El secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, estuvo acompañado por la jefa de Departamento de Epidemiología Estatal, Fátima Melchor Márquez; el director general de Servicios de Salud, Francisco Javier Magos Vázquez; el director de Salud Pública, Pablo Sánchez Gastelum; y el coordinador general de Comunicación Social, Alan Sahir Márquez Becerra.