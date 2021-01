Se nos está ninguneando, no somos colonia: AMLO sobre investigación de EU a general Cienfuegos

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este miércoles que existe un acuerdo de cooperación con Estados Unidos y que con la investigación al general Salvador Cienfuegos se violó, ninguneando al Gobierno de México.

Comentó que un exagente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) salió a decir que no se daba la información a México por deshonesto y que aquí no se aceptaba ese trato.

"Si hay cooperación, además hay un acuerdo de compartir información que no se hace, se está violando el acuerdo y se nos está tratando como si fuésemos empleados de un gobierno extranjero, se nos está ninguneando. No es 'a ver, yo hago lo que quiero en México'. No somos colonia de nadie, con todo respeto, no somos Estado asociado", apuntó.

Afirmó que las autoridades estadounidenses se dieron cuenta de que habían cometido un error al respecto, y es por eso que enviaron a México el expediente del caso Cienfuegos.

El mandatario señaló también que no se puede juzgar a nadie sin pruebas, en alución al general, y que más que una cuestión jurídica es un asunto ético.

El general y extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, fue detenido en octubre de 2020 en EU, a petición de la DEA,por presuntos ilícitos de narcotráfico y lavado de dinero.

No obstante, el 17 de noviembre del mismo año, EU desestimó los cargos contra el general para que fuera investigado en México.

La Fiscalía General de la República (FGR) exoneró a Cienfuegos el pasado jueves 14 de enero de 2021, argumentando que no se encontraron pruebas de que Cienfuegos usara medios electrónicos o equipo para favorecer a grupos criminales.

