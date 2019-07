Se me caería la cara de vergüenza si hubiera autorizado ampliación de mandato en BC, asegura AMLO

Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que se le "caería la cara de vergüenza" si como presidente de la República hubiese autorizado la ampliación de mandato del gobernador electo Jaime Bonilla, de dos a cinco años, en Baja California.

"Imagínense si a mí me hubiesen consultado, como era antes, y hubiese autorizado (...) esa reforma, ¿cómo estaría yo hoy? Se me caería la cara de vergüenza, sin autoridad (moral)", dijo.

El mandatario subrayó que fueron legisladores de varios partidos, y no solo los de Morena, lo que dieron su visto bueno para esta reforma.

La reforma fue propuesta en el Congreso de Baja California por Morena, partido que solo tiene tres diputados en ese órgano legislativo de 25 elementos.

La iniciativa fue apoyada por 11 legisladores del PAN, cinco del PRI y uno de Movimiento Ciudadano.

El mandatario subrayó también que ya existen denuncias presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre esta decisión y que será este el que decida la legalidad de la iniciativa.

"Yo les aseguro que nada que sea injusto, porque no se permite, va a prosperar", afirmó.

López Obrador también rechazó la acusación del PAN de que la decisión tomada por el Congreso de Baja California es un "ensayo" para su probable reelección en 2024.

"El presidente no se mete en estos asuntos, no hay línea. Tranquilos y que no nos confundan (porque) veo a los dirigentes de un partido, los escucho y dicen 'si ya se permitió esto es porque ahí viene la reelección presidencial'. No somos iguales", mencionó.