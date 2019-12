Se llamará a cuentas a universidades y a ex funcionarios por Estafa Maestra: Pablo Gómez

El nuevo presidente la Sección Instructora de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, de Morena, dijo que se llamará a universidades y a otras entidades públicas y privadas por el caso de la Estafa Maestra.

Asimismo, calculó que el proceso de juicio político contra Rosario Robles concluirá hasta marzo del 2020.

Adelantó que se llamará a cuentas y se harán “requerimientos a las Secretarías de Estado, desde donde se realizaron las actividades denunciadas a la Auditoría Superior de la Federación, y donde se realizaron las auditorías que están consideradas en las denuncias”.

Ello –indicó- “para que nos manden todo certificado, todo el contenido mismo de las auditorías, a efecto de evaluarlas como posibles pruebas en el proceso de juicio político”.

Además, “nos vamos a dirigir también a otras autoridades que puedan tener constancias y elementos que pudieran a aprobar; pero esto lo va a discutir la Sección Instructora hasta la semana que entra, en donde vamos a hacer la lista”.

“Nos vamos a dirigir a aquellas universidades y a otras entidades públicas y privadas que constan en los escritos de denuncia y en la Cuenta Pública que reportó la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados”.

Explicó que “en el análisis de esa Cuenta Pública es donde está el listado de esas entidades, y nos vamos a dirigir pidiéndoles que nos informen qué convenios hicieron, cómo los hicieron, en qué condiciones y qué fue lo que pasó”.

Incluso “vamos a tener que dirigirnos a los servidores públicos que directamente tomaron participación en esos convenios, contratos o acuerdos que se realizaron alrededor del manejo de recursos públicos, que fueron desviados de su objeto, según dice la Auditoría Superior de la Federación, y que también dicen los propios denunciantes; vamos a ver si efectivamente fueron desviados, hacia dónde fueron desviados en el caso de que lo hubieran sido”.

Sobre el caso particular de Rosario Robles, precisó que, según la ley, a partir del 2 de diciembre que la Sección Instructora de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados le notificó en el Penal de Santa Martha sobre la procedencia del juicio política en su contra, la ex funcionaria tiene siete días hábiles para responder si desea o no comparecer personalmente, o a través de sus abogados, ante la Sección Instructora, y aún no ha dado respuesta.

Pablo Gómez informó que si ella decide comparecer ante los legisladores, él mismo hará el trámite correspondiente ante el juzgado para que Robles pueda salir del penal donde se encuentra presa.

Luego de que la Subcomisión de Examen Previo, de las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia, avaló el dictamen que declara procedente el juicio político, notificó a la Sección Instructora, instancia que inició el proceso de notificación a Robles Berlanga, comparecencias, presentación de pruebas y el paso del expediente al pleno de las cámaras de diputados y de senadores.