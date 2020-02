Se ha hecho un 'mitote' con la información de la Función Pública sobre la Conade: Ana Guevara

La directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, afirmó este martes que todo lo expuesto por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de la dependencia que encabeza se ha vuelto un “mitote”.

Explicó que, hasta ahora, todo lo hecho por la SFP son observaciones y no hay un fallo definitivo.

"No puedo dar una respuesta ante el 'mitote'. Sigue siendo un 'mitote'. No hay, hoy, una solución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), sólo son observaciones y no ha emitido una resolución. ¿Qué puedo decir?, pues que no va a proceder”, aseveró la titular de la Conde.

Abundó que todo lo que se ha vertido en todos los medios de comunicación "son dichos", para lo cual no tiene nada que decir.

"Nuestro compromiso desde el día uno, llegó junto con este esquema de trabajo promovido por el presidente de no corrupción, y si hay alguien que se equivocó, si fuese el caso, que se proceda", aseguró tajante la sonorense.

Indicó que, por ahora, está clara la intención de la distorsión, de mal informar y de calumniarla.

"No puedo denunciar (a algún colaborador) porque no hay una resolución. ¿Alguien sabe el número de expediente? Pues porque no existe el fallo de la Secretaría de la Función Pública. En este momento se violenta el principio de garantía constitucional que es el de inocencia y si fuera la contrario, que se compruebe, y por ello es un 'mitote' completo y tan está, que los datos están mal (el daño patrimonial) no es por 50 millones, son 80 millones. Tan mal está que ni siquiera los datos tienen exactos", afirmó la dirigente del deporte nacional.

Ana Gabriela aseguró que se encuentra paciente, tranquila y sin ningún temor de nada, y ante todo ese enrarecimiento hacia su persona y con la intención de denostar su trabajo en la Conade será paciente para terminar las nueve entradas (de un partido completo de beisbol) como dice el presidente.

La exvelocista ve que hay personas que le quieren cantar el último "out" y apenas van en la primera entrada, porque hoy no hay culpables, ni tampoco delitos que perseguir hasta que la Función Pública emita la solución final.

“Hay golpeteo y hay falsa información. Hay la intención de desprestigiar y está claro aquí que está de por medio la gubernatura del estado de Sonora y el papel que vamos a hacer en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y es una forma de truncar y denostar lo que estamos haciendo bien en la Conade”, finalizó la sonorense.