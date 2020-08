Se gana mucho si se conoce todo sobre el caso Lozoya, dice AMLO de filtración de denuncia

El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó este jueves su llamada a hacer pública toda la información relativa al proceso que se sigue contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos.

"En este caso del señor (Emilio) Lozoya vamos a ganar mucho si se garantiza el derecho a la información, que se 'ventilen' estas cosas", dijo en su conferencia de prensa desde Zacatecas.

La declaración del presidente se da después de la filtración de la denuncia del exdirectivo de Pemex presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En ella, relata paso a paso cómo se fraguaron presuntamente los pagos en los que menciona a personajes de todos los niveles gubernamentales.

También señala como artífice de la trama a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Sobre ese documento, el titular del Ejecutivo comentó que aún no lo lee por completo.

"No la terminé de leer porque son 63 páginas y además me estaba yo desvelando y no quería tener pesadillas por lo que estaba yo leyendo, porque sí está escandaloso", agregó.

El mandatario subrayó que la filtración del documento, de la cual se deslindó la Fiscalía General de la República, debe ser investigada.

López Obrador también remarcó que, si se prueban las acusaciones contenidas en el documento, los involucrados deben devolver lo robado.

"Es mucho dinero el que se utilizó para entregar 'mordidas'. Si se demuestra lo que dice el señor Lozoya, fue mucho el desfalco para la Hacienda Pública y, en particular, a Pemex", comentó.