Se frenó corrupción y despilfarro de recursos en primer año del Gobierno de la 4T, afirma Delgado

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, aseguró este domingo que en el primer año de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se frenó la corrupción y el despilfarro de recursos públicos.

Sostuvo que hoy “se gobierna con honestidad y austeridad, se trabaja para garantizar la seguridad de los ciudadanos y se sientan las bases para consolidar la Cuarta Transformación del país”.

Consideró que “hay un cambio en el modelo económico y a partir de principios como la austeridad, eficiencia, no endeudar al país, no aumentar impuestos y no incrementar el precio de los energéticos, se está financiando una política social histórica en México y se está recuperando el sector energético”.

Señaló que el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados 'ha estado a la altura' de este gran desafío y tan sólo en esta Legislatura se han aprobado 12 reformas constitucionales y se han hecho 51 reformas a diversas leyes y ordenamientos.

“Hay muchos motivos para celebrar el fin de un periodo legislativo muy productivo, pero también de este primer año de Gobierno de nuestro presidente López Obrador, ya que se ha cumplido con toda la agenda de la Cuarta Transformación”, expuso Mario Delgado.

El presidente de la Junta de Coordinación Política explicó que los temas que prometieron en campaña los legisladores de Morena son los que se han aprobado en su mayoría, como el combate a la corrupción, que ya es delito grave; la nueva Ley de Extinción de Dominio, que va a permitir quitarle a los corruptos el producto de lo que se hayan robado; la creación de la Guardia Nacional; y se logró la abrogación de la reforma educativa del 2013.

También se aprobó una reforma laboral histórica; incluir en la Constitución la revocación de mandato y la consulta popular; se fomentó la democracia participativa y se desmitificó por completo la figura del Presidente.

“Gracias a esto, ahora el Presidente en funciones puede ser juzgado por delitos electorales o por delitos de corrupción; además ya no tiene la facultad de condonar impuestos ni tiene asegurado el mandato de 6 años, porque tiene que ir a las urnas a ratificar el apoyo del pueblo”, dijo.

De igual forma, agregó, hay un cambio en el modelo económico y a partir de principios como la austeridad, eficiencia, no endeudar al país, no aumentar impuestos, y no incrementar el precio de los energéticos. Se está financiando una política social histórica en México y se está recuperando el sector energético.

“Así quedó establecido en el Presupuesto del 2020 y mientras Morena en la Cámara de Diputados tenga mayoría, no habrá moches ni despilfarro de recursos y el dinero del pueblo será dirigido a programas sociales, proyectos de infraestructura y seguridad”, indicó.

En este último rubro, destacó el respaldo desde el poder Legislativo a la estrategia de seguridad del Gobierno Federal, por ello aprobó recursos importantes para la Guardia Nacional.

Mario Delgado equiparó el trabajo que ha realizado Morena en el Congreso de la Unión al que llevaron a cabo los constituyentes en las tres transformaciones anteriores: Independencia, Reforma y la Revolución, donde al final de estos movimientos sociales se logró una nueva Constitución: la de 1824, la de 1857 y la de 1917.

“Por eso somos orgullosamente las y los legisladores de Morena de la Cuarta Transformación”, enfatizó.