Se entrampa Morena y “congelan” diputados “Ley Nieto” hasta nuevo aviso

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, informó que por desacuerdos se “congela” y se pospone la votación de las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, que buscan otorgar más facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Aunque en las bancadas trasciende que es más por los desacuerdos al interior de Morena que con la oposición, Delgado Carrillo responsabilizó a los partidos de oposición. “No es el fondo es la forma, y estamos entrampados en eso. Nada más hay un berrinchito que esperemos que pase pronto”, dijo.

Explicó que “nos queda pendiente esa Ley de Instituciones de Crédito y no la vamos a llevar al pleno hasta que tengamos un acuerdo en la Junta de Coordinación Política, de cuál debe ser su tratamiento; no queremos que vaya a haber una disputa otra vez, como la que presenciamos”.

“Hasta que no tengamos un acuerdo no lo vamos a llevar al discusión al pleno”, insistió.

Explicó que “el tema no es el fondo, es la forma, porque como se ha venido haciendo siempre; cuando se reserva una modificación en lo particular la separas para una votación, y si esta votación se pierde, lo que queda es la redacción en términos del dictamen, pero ahora a la oposición se le ocurrió la grandiosa idea de que no, de que en lugar de que quede como en el dictamen debe quedar un hueco, que no debe quedar nada”.

“Es una interpretación que se sacaron de la chistera, porque creo que ya vieron que van a perder esa votación, porque vieron la trampita en la votación, de apurarla, de dejar a diputados sin votar”, dijo.

Los desacuerdos en la pasada sesión del 6 de noviembre se dieron a partir de una reserva de modificación que presentó una diputada de Morena y que fue aprobada por mayoría, lo que implicaba devolver el dictamen al Senado. Sin embargo, Mario Delgado y su bancada intentaron repetir la votación, lo que la oposición rechazó y detonó el caos en la sesión.