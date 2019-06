Se enfrentan PAN y Morena en el Consejo General del INE por presuntas anomalías

Los representantes ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) del PAN y Morena se enfrentaron este domingo debido a presuntas anomalías con relación a los comicios que este domingo se realizan en seis estados para elegir gobernador, renovar congresos locales y ayuntamientos.

Durante su participación en el primer punto de la sesión extraordinaria del Consejo General que se instaló a las 8:12 de la mañana, Víctor Hugo Sondón Saavedra, del Partido Acción Nacional (PAN), y Carlos H. Suárez Garza, de Morena, empezaron el enfrentamiento al reclamar el panista el uso de recursos públicos en esas entidades, sobre todo en Puebla, por parte del Gobierno federal.

El morenista recriminó que los panistas, debido a que gobiernan actualmente en los estados donde este domingo se llevan elecciones, desde los palacios de gobierno se inmiscuyen en el proceso electoral.

"Quiero precisar y recordar que el PAN gobierna en los cinco estados que van a tener elecciones el día de hoy, y gobernó también Puebla, y creo que el representante del PAN, digamos que, exhorte a sus gobernadores para que no se inmiscuyan en el proceso electoral, porque es desde el Palacio de Gobierno donde siempre salen los problemas que después se generan en las casillas", dijo.

Entonces, el panista Sondón Saaverdra lo interrumpió, y Suárez Garza agregó: "…el Palacio de Gobierno donde ustedes gobiernan, no te hagas el loco, y te quejaste ahorita de las mañaneras porque tus gobernadores no las hacen", en ese momento intervino el consejero presidente, Lorenzo Córdova, para recordarles que conforme a las normas de este consejo, están prohibidos los diálogos.

Pero Suárez continuó: "Yo no sé por qué razón no hacen mañanera en los estados, quien se los va a impedir, nadie… es todo señor presidente".

Antes, el representante de Acción Nacional, Sondón Saavedra, resaltó la labor de INE, por lo que señaló que este instituto goza de cabal salud y que ha cumplido el reto de la reforma electoral de 2014.

También refirió que se atraviesa una crisis por los recortes presupuestales que ha ejercido el Gobierno federal, por lo que dijo que se tiene que hacer una reflexión amplia y criticó que las reformas electorales que se han presentado han sido únicamente por el partido del Gobierno, y no como en el pasado, que contenían primero reclamos de los partidos políticos de oposición para contar con reglas de equidad.

"No compartimos iniciativas con aires del pasado, donde el Gobierno controle los datos personales de todos los mexicanos. Desde la oposición pensamos que sería bueno, pero no somos ingenuos de contar con una reforma que regule y tenga propaganda en las mañeras todos los días.

"Una reforma que evite la entrega de apoyos económicos en campaña, que busque influir en el electorado, y para que exista el voto electrónico y que el cómputo no se haga de tres días, pues, puede ser desde la jornada electoral.

"Una reforma responsable con amplio consenso político y social que avance y no retroceda en las libertades alcanzadas. Por esas razones, ante la elección local y federal de 2021, la más grande de la etapa intermedia en nuestra historia, hago un respetuoso llamado a los actores políticos, a la sociedad civil, a garantizar la salud de esta gran institución del Estado mexicano, a que todos garanticemos la autonomía, credibilidad y respeto del INE", dijo.El diputado Alejandro Viedma (Morena), representante del Poder Legislativo, refirió que este domingo es la primera jornada electoral después de los comicios presidenciales de 2018, en donde las autoridades mostraron estar a la altura de los mexicanos, y la primera desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo.

"Debemos de estar contentos porque ya no vemos ni veremos a servidores públicos comprando la voluntad de la gente, ni mucho menos a secretarios de Estado haciendo campaña a favor del partido gobernante. Hoy se respeta en el gobierno, por primera vez, los principios democráticos y el Estado de derecho. Tenemos claro que es el pueblo el que decide quién gobierna, no un puñado de privilegiado como antes", indicó.

El diputado federal señaló que en estas elecciones, Baja California y Puebla se sumarán a la Cuarta Transformación, y en los otros cuatro se pondrán en el camino para sumarse a la misma.

Además expuso que debe ser complicado estar en la oposición frente a un gobierno cercano a la gente, receptivo, que sabe escuchar, que tiene autoridad moral y un amplio respaldo popular, como Morena, y que los partidos tradicionales y sus aliados se la han pasado, como siempre, haciendo guerra sucia en contra de sus candidatos.

"No nos sorprende, solo han adoptado esa estrategia para ganar elecciones y credibilidad; sin darse cuenta que hace mucho tiempo que esa receta ha sido muy vista y no les ha funcionado, no entienden, y eso lo confirmarán una vez más, en unas horas, cuando los resultados no les favorezcan.

"Morena cree en un Gobierno para todos. Estamos seguros de que el cambio viene de la ciudadanía, de la unión, y Morena, con las diversas coaliciones en los estados de la república, seguirá demostrando que los mexicanos estamos con el cambio, con la esperanza, reconciliación y la paz", dijo.

El representante del PRD ante el INE, Camerino Eleazar Márquez, criticó el triunfalismo que expreso el diputado de Morena ante el Consejo General, y más cuando este proceso electoral se ve amenazado por diversas circunstancias externas e internas al carecer de una auténtica paz social, al prevalecer la desigualdad y pobreza, la marginación y, sobre todo, la negativa práctica de la compra y coacción del voto.

"Qué triste y lamentable es ver un gobierno de alternancia, autodenominado democrático y de izquierda, que sigue estas prácticas perniciosas como la entrega de dádivas, de tenis, de monederos electrónicos, de condicionar programas sociales como el de 'Jóvenes Construyendo el Futuro'.

"No es correcto tanto triunfalismo retórico del partido en el poder. Claro que hay irregularidades y las hemos venido documentando, y las seguiremos documentando a lo largo de esta jornada electoral", dijo al anunciar que ya se han presentado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales diferentes quejas por las irregularidades señaladas.

El consejero electoral Ciro Murayama subrayó que espera que los candidatos sean responsables y no se autoproclamen vencedores basados en los resultados preliminares, los cuales recordó que no son oficiales, sino que es un termómetro, una medición de los votos ciudadanos, pero de ninguna manera es el conteo definitivo y oficial de los sufragios.

"Por cierto, hablando de responsabilidad yo espero que esta tarde no volvamos a ser testigos de este guión de la irresponsabilidad política que implica que los candidatos se empiecen a declarar ganadores antes de que, incluso, se hayan contado los votos.

"Hay que respetar a la ciudadanía que acude a sufragar, y no hay medición más precisa que el conteo rápido, hasta que no estén los conteos rápidos en Puebla y Baja California, yo espero que los actores políticos no se manifiesten, que se desempeñen con respeto a quien ha acudido a votar y cuyos sufragios se están contando", aseveró.

En entrevista, el consejero presidente Córdova Vianello, dijo que las denuncias se tendrán que impugnar sobre las vías conducentes y aclaró que este instituto no especula.

"El INE no especula ni entra a lo que es una lógica que siempre vemos durante las jornadas electorales de pronunciamientos de los partidos políticos, respecto de la actuación de sus contrincantes, digamos, que es parte de la normalidad de un proceso electoral. Si hay alguna irregularidad, tiene la obligación no sólo de presentar las pruebas sino denunciar a las autoridades", precisó.

Los consejeros y otros representantes de partido, incluso el panista y los de Morena expresaron su confianza en que estas elecciones se desarrollarán dentro del marco de la ley y que se respetará la decisión que tomen los ciudadanos en esta fiesta cívica.