Se dispara percepción de que viene nueva ola de contagios de COVID-19 en México

En las últimas dos semanas subió de 38 a 60 por ciento la proporción de mexicanos que creen que la epidemia de coronavirus “todavía está en etapa de crecimiento y vienen más contagios”, según revela la más reciente encuesta nacional telefónica de EL FINANCIERO.

Este es el nivel más alto que registra esta percepción desde que comenzó a preguntarse casi quincenalmente desde mayo pasado, y que había llegado a su punto más alto de 51 por ciento el pasado 15 de agosto. Por el contrario, la creencia de que “los contagios están disminuyendo y estamos saliendo del problema” bajó dramáticamente de 41 a 20 por ciento en ese lapso, que comprende encuestas realizadas el 11 y el 24 de octubre.

Es probable que este aumento en la percepción de crecimiento de contagios refleja la información relativa al rebrote de COVID-19 en Europa, al anuncio de que Chihuahua regresó al semáforo rojo en días recientes, y a las declaraciones del doctor Hugo López-Gatell, de que se empiezan a ver señales de rebrote en el país. A ese respecto, la encuesta preguntó a los entrevistados si creen que en México ya estamos teniendo un rebrote, creencia que comparte el 38 por ciento. Sin embargo, el 39 por ciento cree que no puede haber un rebrote, toda vez que no hemos salido de la primera ola de infecciones. El 22 por ciento, por otra parte, opina que todavía no cree que haya ningún rebrote de coronavirus en el país.

Al preguntar si se han hecho la prueba COVID-19, el 17 por ciento de los consultados dijo que sí, mostrando una variación de un punto porcentual respecto a la encuesta realizada dos semanas antes, en octubre 11. De ese 17 por ciento que afirmó haberse hecho la prueba, 14 por ciento (es decir, el 82 por ciento de quienes sí se han hecho la prueba) dijo haber salido negativo y el 3 por ciento restante (18 por ciento de quienes sí se han hecho la prueba) obtuvo resultados positivos.

Si este porcentaje, 3 por ciento del total de la población entrevistada, se pudiera extrapolar a los 90 millones de mexicanos adultos de manera puntual, representaría alrededor de 2.7 millones de infecciones. La cifra oficial de casos confirmados al 25 de octubre era de 891 mil 160.

Según la encuesta, el 59 por ciento conoce personalmente a alguien que se contagió, incluido 22 por ciento que dice que se trata de algún familiar.

Por otro lado, el 38 por ciento dijo haber conocido personalmente a alguien que falleció a causa de COVID-19, incluido 11 por ciento que indicó que se trataba de algún familiar.

Según la encuesta, el porcentaje de entrevistados que apoya “mantener las restricciones y medidas de aislamiento” en el país subió de 52 a 60 por ciento, entre septiembre 26 y octubre 24. En contraste, el apoyo a “volver a las actividades normales y reabrir los negocios” bajó ligeramente de 43 a 39 por ciento. Este nivel de apoyo al confinamiento no se había observado desde la primera quincena de agosto.

