Así será el despliegue de la Guardia Nacional en CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este jueves que la Guardia Nacional operará en toda la Ciudad de México.

En la mañanera, el mandatario reconoció que al principio no estaba contemplado este despliegue. "En efecto, al principio se pensó que no haría falta el que actuara la Guardia Nacional en la Ciudad de México, pero por la situación que se padece sí va a haber Guardia Nacional en todo el territorio de la ciudad", explicó.

López Obrador afirmó que se abandonó a la ciudad en materia de seguridad, motivo por el cual es necesaria la presencia de los elementos.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que se desplegará no sólo en las zonas limítrofes para ayudar en el patrullaje, sino en todo el territorio de la Ciudad de México a fin de apoyar los operativos especiales contra el crimen.

En conferencia de prensa, adelantó que las tareas de la corporación se realizarán en cuatro puntos o quizá cinco en zonas de alcaldías que colindan con el Estado de México.

“Entra en ciertas zonas para ayudarnos con el patrullaje y toda la ciudad en operativos especiales, entonces estamos en toda la coordinación, no es algo excepcional, lo habíamos platicado previamente", aseguró.

Expuso que el Gobierno de la Ciudad está en coordinación con el Gabinete de Seguridad Nacional, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, también con el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional.

“Ya sabemos quién va a estar de responsable de la Guardia Nacional aquí en la ciudad y el sábado les vamos a informar en qué zonas y la próxima semana también, todavía no tenemos exactamente la fuerza que nos va a apoyar”, sostuvo.

Más tarde, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que el domingo próximo se desplegarán mil 350 elementos de la Guardia Nacional en las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tláhuac.

Aseguró que la presencia de las fuerzas federales se hará (en principio) en dichas alcaldías, colindantes con el Estado de México, pues se trata de las más pobladas y las que registran la mayor incidencia criminal.

En entrevista con reporteros, el funcionario federal puntualizó que en cada una de estas alcaldías se desplegarán 450 elementos, quienes tienen la consigna se hacer presencia en las colonias de mayor incidencia criminal.

“En una primera etapa la Guardia Nacional, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, solamente atenderemos tres alcaldías en su parte periférica colindante con el Estado de México, que son las alcaldías más densamente pobladas y con mayores índices delictivos”, agregó.

La Guardia Nacional tiene definidas sus tareas en la Constitución para atender los temas de seguridad pública del país y en ese sentido Ciudad de México no es la excepción, ratificaron.

Abanderamiento de 72 mil elementos en el país

Durazo recordó que a partir del domingo próximo ya estarán abanderando a los 72 mil elementos de la Guardia Nacional que serán desplegados, principalmente, en las 150 regiones del país más peligrosas.

“No han pasado todavía siete meses de este gobierno y ya este domingo se toma protesta, se lleva a cabo el abanderamiento de los 72 mil elementos de la Guardia Nacional que serán desplegados en el país”, dijo.

Explicó que actualmente la Policía Federal tiene 36 mil elementos, 15 mil de ellos administrativos, por lo que solo quedan 21 mil para tareas de seguridad y con la Guardia Nacional habrá en un primer evento un despliegue de 72 mil elementos.

“Obviamente habrá una diferencia importante en el combate a la inseguridad”, dijo y aseguró que desde la gestión de Lázaro Cárdenas no ha habido Gobierno con mayor preocupación y compromiso por los más necesitados como el actual.

El funcionario reconoció que a siete meses de la actual administración no se han resuelto el problema de inseguridad, pero aseguró que se trabaja en ello.

“El hecho de que no hayamos resulto todavía el desastre que recibimos, no significa de ninguna manera que no estemos avanzando en ello... Los problemas que tiene el país no se generaron de un día para otro, ni se van a resolver de un día para otro”, agregó.

Insistió en que no ha habido un Gobierno como éste con el compromiso social que ha mostrado y el combate a la corrupción, este último, destacó, es el origen de la mayor parte de los males que enfrentamos los mexicanos.