Se compromete Sánchez Cordero a atender con mesas de trabajo semanales problema de padres de niños con cáncer

“Ayúdenos para que no haya desabasto, sabemos que lo puede hacer”… “Gracias a dios mi hijo está vivo, pero cuando nos dicen que uno falleció, es algo desgarrador”… “El ver sufrir a nuestros hijos cuando los canalizan 20 veces porque se queman sus venas, cuando adelgazan o se les cae el cabello nos quiebra, pero lo más terrible es que no exista medicamento”. Estos son algunos de los testimonios de los padres de niños con cáncer que llegaron hasta la Secretaria de Gobernación en busca de ayuda.

Visiblemente emocionada tras escuchar las historias “desgarradoras”, la secretaria de Gobernación se solidarizó con los padres, les expresó que sabe su dolor y prometió llevar mañana, de primera mano, sus peticiones al presidente de la República. Asimismo, instruyó al subsecretario Ricardo Peralta que las mesas de trabajo con los padres sean permanentes pues las puertas de la secretaría de Gobernación estarán abiertas tantas veces cuanto sea necesario.

En la reunión, que duró poco más de dos horas, otros padres, de los 33 que recibieron las autoridades en el salón Abascal de la dependencia, pero entre los que se encontraba la madre del niño Mario, ya fallecido, dijeron ser el testimonio de la doble batalla que tuvieron que enfrentar por la falta de medicinas y equipamiento médico.

“Nos decían ‘pagados’ y cuando fuimos al Aeropuerto varios llevaron a sus hijos, pero por lo menos ellos los llevaron vivos para que vean que su lucha es legítima, yo ¿qué les traigo?, ¿la urna?, cuestionó con la voz entrecortada por el llanto que fue inevitable.

Otros sacaron la larga lista de medicamentos y protocolos de atención y quimioterapias carentes en los hospitales de distintos estados del país y desde donde tuvieron que venir para ser escuchados, lo mismo del Estado de México que de Veracruz, Michoacán Guerrero, Oaxaca, Baja California y la Ciudad de México, entre otros.

“Desde luego, yo me llevo todas estas preocupaciones, todas estas necesidades, todas estas peticiones en el corazón. No solamente me las llevo como funcionaria. Estoy sumamente sensible a todo lo que ustedes me han dicho. El día de mañana (miércoles) a primera hora estaré con el señor presidente haciendo el conocimiento de esta reunión, de lo que ustedes han manifestado, de sus peticiones, necesidades y angustias”, dijo la secretaria de Gobernación.

En la reunión donde también estuvieron representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la funcionaria subrayó que las demandas de estos padres son legítimas y “hay una sensación de solidad, empatía y tristeza… No tengo más palabras que decirles que su reclamo es legítimo y su necesidad también”.

Previo a la reunión Sánchez Cordero se comprometió a apoyar a los padres e indicó que el interés del presidente de la República es avanzar en un sistema de salud integral sin corrupción y que dé una respuesta efectiva a todas y a todos los mexicanos.

También se comprometió a tener reuniones con autoridades del sector salud para llevar cada una de sus peticiones.

Los padres, quienes dijeron que llevan años de lucha porque administraciones van y vienen y la escasez de medicinas sigue, exigieron, en un documento que entregaron a Sánchez Cordero, calidad de los medicamentos, cuánto tiempo tardarán las compras y establecer mecanismos para saber que hay abastecimiento suficiente de medicinas en cada hospital, así como mesas de trabajo cada dos meses.